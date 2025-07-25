На Юге Украины аномальное нашествие саранчи: украинцы уже сделали из этого бизнес

Насекомых продают по цене от 9 до 12 гривень за штуку.

В южных областях Украины из-за засушливой весны наблюдается настоящее нашествие опасного вредителя - саранчи, что создает риски для аграрной промышленности и экологии. Впрочем, предприимчивые украинцы уже успели сделать из этого бизнес - на онлайн-порталах можно найти объявления по продаже насекомых в живом, засушенном и замороженном виде.

Так, на портале OLX предприниматели из Запорожья продают саранчу в диапазоне от 9 до 12 гривень за насекомое.

"Саранча перелетная - эффективный низкокалорийный высокобелковый живой корм. За счет своих замечательных питательных свойств может стать прекрасной основой рациона для средних и крупных рептилий, а также подойдет для рыбалки. Есть жареная, живая, мороженая", - отмечается в одном из объявлений.

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Впрочем, в Госпродпотребслужбе предупреждают, что активное размножение насекомых может представлять угрозу будущим урожаям.

"Саранча - типичный полифаг, питается всеми растениями, однако предпочитает злаковые культуры: кукурузу, просо, сорго, пшеницу, а также тростник, пырей и т.д.", - говорят там.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что сейчас больше всего саранчи фиксируется в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. В общем, в Украине фиксируется до 20 видов этих насекомых.

"Саранчовые, в частности перелетная саранча (Locusta migratoria), являются обычными представителями местной энтомофауны. Эти насекомые обычно живут ячейками и только при определенных климатических условиях могут образовывать плотные группы, которые перемещаются в поисках кормовой базы. Сейчас условия в отдельных регионах могут быть благоприятными для развития личинок саранчовых. С целью предупреждения возможных потерь сельхозкультур важно своевременно выявлять места концентрации насекомых и принимать соответствующие меры", - отмечают в ведомстве.

Саранча в Украине - последние новости

Кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и экологии Днепровского национального университета им. А. Гончара Виктор Бригадиренко рассказал о причинах нашествия саранчи в Украине. По его словам, основная причина размножения вредителя - засушливая весна.

В Госпродпотребслужбе отметили, что из-за нашествия саранчи промышленные посевы пока существенных потерь не понесли.

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