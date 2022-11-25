Среди лидеров по запросам на убежище - сирийцы.

Более 77 500 человек впервые обратились с просьбой о предоставлении международной защиты в Евросоюзе в августе, что стало самым высоким показателем с 2016 года.

По данным Евростата, августовский показатель на 17% больше по сравнению с июлем 2022 года и на 54% больше по сравнению с августом 2021 года, пишет "Европейская правда".

Среди заявителей наибольшую группу составляли сирийцы (11 860 человек, которые подали заявление впервые), за ними шли афганцы (10 675), индийцы (4170), турки (4105) и венесуэльцы (3565).

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Хотя в начале этого года после вторжения России наблюдалось значительное увеличение количества украинских заявителей, которые впервые обратились за убежищем (с 2370 в феврале до 12 890 в марте), с тех пор их количество уменьшилось - с 1510 в апреле до 915 в августе. Это связано с тем, что подавляющее большинство лиц, которые бегут из Украины, пользуются временной защитой и не обращаются с просьбой о предоставлении убежища.

Германия была страной-членом ЕС, которая сообщила о наибольшем общем количестве лиц, которые впервые обратились с просьбой о предоставлении убежища в ЕС. В августе 16 950 человек попросили убежища в Германии, что составляет 22% от общего количества заявок в ЕС.

За Германией последовали Австрия (14 030, 18%), Франция (11 900, 15%), Испания (8 650, 11%) и Италия (5 985, 8%). На эти пять стран приходится 74% от общего количества заявок.

В соотношении к численности населения страны, самый высокий показатель зарегистрированных впервые заявителей в августе был зафиксирован в Австрии (1563 заявителя на миллион населения), за ней следуют Кипр (1482) и Хорватия (351). Самый низкий показатель в Венгрии.

Украинские беженцы в ЕС

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 4,5 млн украинских беженцев в настоящее время зарегистрированы по разным схемам защиты в странах Европы, многие из них в странах ЕС, которые граничат с Украиной – Словакии, Польши, Венгрии и Румынии.

Еврокомиссия продлит на год правила приема и предоставления защиты украинским беженцам.

Также в странах Восточной Европы готовятся принять новую волну беженцев из-за зимних холодов и атаки россиян на объекты энергетики. По прогнозам ВОЗ, по этим причинам из Украины могут уехать еще 2-3 млн человек.

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