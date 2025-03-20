В частности Германия, Испания и Италия были основными странами назначения для искателей убежища.

В 2024 году за международной защитой в Европейском Союзе обратилось почти 912 тысяч человек. Это на 13% меньше, чем в 2023 году. Об этом пишет Politico, ссылаясь на данные Евростата.

В организации отметили, что это первое снижение количества первых обращений с 2020 года, несмотря на то, что этот показатель значительно выше средних данных до "Брекзита" (Выход Великобритании из ЕС - УНИАН).

"Миграционная политика расшатывает блок, поскольку основные партии принимают более жесткую риторику в отношении искателей убежища и иммигрантов в отчаянной попытке сдержать рост ультраправых популистских движений на избирательных участках", - объясняют в Politico.

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Отмечается, что граждане Сирии составили 16% от общего количества первых заявлений, далее следуют венесуэльцы и афганцы. Известно, что с 2013 года Сирия занимает первое место среди стран происхождения искателей убежища.

В издании напомнили, что Германия, Испания и Италия были основными странами назначения для искателей убежища, на которые в целом приходится более половины впервые поданных заявлений в 2-24 году. В то же время Кипр и Греция получили наибольшее количество заявителей относительно их населения.

В то же время премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что "массовая миграция" является "угрозой для повседневной жизни в Европе", а также уже давно выходит за пределы политики "нулевого убежища".

В свою очередь Еврокомиссия проводит серьезную политику борьбы с миграцией. В частности, на прошлой неделе исполнительная власть ЕС представила новый план, направленный на упорядочение депортаций, ужесточение наказаний для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, а также создание "центров возвращения" в странах за пределами ЕС для размещения людей, ожидающих депортации после отклонения их просьб о предоставлении убежища.

Украинские беженцы в Европе - последние новости

Как писал УНИАН, в Германии ожидают новую волну украинских беженцев. По данным чиновников, это связано с политикой президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

В то же время демограф рассказала о стране, из которой украинские беженцы не захотят возвращаться. По ее словам, речь идет о Германии, где очень долго существовала политика, которая "поощряла людей не работать", но сейчас ее меняют.

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