РФ продолжает масштабировать производство беспилотников для атак по Украине.

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что производство "Шахедов" на заводе "Алабуга" в России резко ускорилось. Об этом сообщает CNN.

По информации журналистов, на территории завода стремительно начали возводиться новые здания. По мнению экспертов, речь идет об общежитиях и производственных помещениях. Также появились доказательства того, что предприятие привлекает подростков не только к сборке дронов, но и к строительным работам.

В издании напомнили, что "Алабуга", которая почти три года производила иранские дроны типа "Шахед", теперь перешла к полностью локализованному производству и не является частью иранской франшизы. Кроме того, расширение происходит настолько быстро, что, как считают эксперты, конечной целью предприятия может стать массовое производство беспилотников для экспорта по всему миру.

Кроме того, в 2023 году завод начал выпускать более дешевые версии, которые были предназначены для использования в качестве приманок (речь идет о дронах "Гербера").

По словам аналитиков, которые исследовали спутниковые снимки, после завершения строительства новых жилых помещений, россияне смогут разместить до 40 тысяч рабочих. Поэтому это будет означать существенное увеличение производства БпЛА.

В то же время в декабре телеканал CNN сообщал, что с января по сентябрь 2024 года "Алабуга" изготовила более 5700 беспилотников, что вдвое превышает количество, которое было произведено за весь 2023 год.

В свою очередь источники в украинской разведке сообщили, что в 2024 году предприятие планировало изготовить 10 тысяч беспилотников-ловушек "Гербера".

Также эксперты считают, что, скорее всего, на объекте не только собирают беспилотники, но и изготавливают их полностью.

"Мы предполагали, что двигатель могут собрать в "Алабуге", но для деталей, требующих литейного производства, они заключили контракты с внешними подрядчиками. (Теперь) похоже, что в самой Алабуге у них есть несколько печей или небольшой литейный цех", - подчеркнул бывший инспектор ООН по вооружениям Дэвид Олбрайт.

Аналитики подчеркнули, что другие страны производят собственные версии "Шахеда", однако российские аналоги находятся на самом современном уровне, в частности в плане средств электронного противодействия.

"Так что я думаю, что это станет серьезным аргументом в пользу покупки", - добавил Олбрайт.

Угроза российских "Шахедов" - последние новости

Ранее специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что оккупанты модернизировали "Шахеды", поэтому эффективность дронов-перехватчиков падает. По его словам, враг заранее был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления.

"Будем работать над технологиями против их технологий. Вы же не думали, что противник так легко откажется от своего самого массового оружия", - добавил эксперт.

Также авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап ответил, может ли РФ запускать ежесуточно 2 тысячи "Шахедов". Он отметил, что для этого противнику нужно как минимум еще 10-20 заводов по производству этих беспилотников.

"Соответственно Китай должен им поставлять этих комплектующих в 20 раз больше, а это означает, что те заводы, которые выпускают, например, двигатели, будут иметь Россию как основного покупателя. Поэтому китайцы будут каждый раз спрашивать: "А если у вас закончится война, то что мы будем делать с этими двигателями потом?"", - отметил Криволап.

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