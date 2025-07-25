Теперь российский завод уже не является частью иранской франшизы по производству "Шахедов" / скриншот

Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что производство "Шахедов" на заводе "Алабуга" в России резко ускорилось. Об этом сообщает CNN.

По информации журналистов, на территории завода стремительно начали возводиться новые здания. По мнению экспертов, речь идет об общежитиях и производственных помещениях. Также появились доказательства того, что предприятие привлекает подростков не только к сборке дронов, но и к строительным работам.

В издании напомнили, что "Алабуга", которая почти три года производила иранские дроны типа "Шахед", теперь перешла к полностью локализованному производству и не является частью иранской франшизы. Кроме того, расширение происходит настолько быстро, что, как считают эксперты, конечной целью предприятия может стать массовое производство беспилотников для экспорта по всему миру.

Кроме того, в 2023 году завод начал выпускать более дешевые версии, которые были предназначены для использования в качестве приманок (речь идет о дронах "Гербера").

По словам аналитиков, которые исследовали спутниковые снимки, после завершения строительства новых жилых помещений, россияне смогут разместить до 40 тысяч рабочих. Поэтому это будет означать существенное увеличение производства БпЛА.

Спутниковые снимки, подтверждающие строительство сооружений на территории завода / источник Annette Choi, CNN
Спутниковые снимки, подтверждающие строительство сооружений на территории завода / источник Annette Choi, CNN
Изображения с дрона, подтверждающие возведение зданий на территории "Алабуги" / источник CNN

В то же время в декабре телеканал CNN сообщал, что с января по сентябрь 2024 года "Алабуга" изготовила более 5700 беспилотников, что вдвое превышает количество, которое было произведено за весь 2023 год.

В свою очередь источники в украинской разведке сообщили, что в 2024 году предприятие планировало изготовить 10 тысяч беспилотников-ловушек "Гербера".

Также эксперты считают, что, скорее всего, на объекте не только собирают беспилотники, но и изготавливают их полностью.

"Мы предполагали, что двигатель могут собрать в "Алабуге", но для деталей, требующих литейного производства, они заключили контракты с внешними подрядчиками. (Теперь) похоже, что в самой Алабуге у них есть несколько печей или небольшой литейный цех", - подчеркнул бывший инспектор ООН по вооружениям Дэвид Олбрайт.

Аналитики подчеркнули, что другие страны производят собственные версии "Шахеда", однако российские аналоги находятся на самом современном уровне, в частности в плане средств электронного противодействия.

"Так что я думаю, что это станет серьезным аргументом в пользу покупки", - добавил Олбрайт.

Угроза российских "Шахедов" - последние новости

Ранее специалист по системам связи, РЭБ и радиоэлектронной разведки Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что оккупанты модернизировали "Шахеды", поэтому эффективность дронов-перехватчиков падает. По его словам, враг заранее был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления.

"Будем работать над технологиями против их технологий. Вы же не думали, что противник так легко откажется от своего самого массового оружия", - добавил эксперт.

Также авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап ответил, может ли РФ запускать ежесуточно 2 тысячи "Шахедов". Он отметил, что для этого противнику нужно как минимум еще 10-20 заводов по производству этих беспилотников.

"Соответственно Китай должен им поставлять этих комплектующих в 20 раз больше, а это означает, что те заводы, которые выпускают, например, двигатели, будут иметь Россию как основного покупателя. Поэтому китайцы будут каждый раз спрашивать: "А если у вас закончится война, то что мы будем делать с этими двигателями потом?"", - отметил Криволап.

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