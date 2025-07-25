Сейчас жизни лидера Чечни ничего не угрожает.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который поддерживает агрессию РФ против Украины, едва не утонул в море во время отпуска на турецком курорте Бодрум. Его вытащили на берег и доставили в больницу машиной скорой помощи. Как пишет турецкое издание Milliyet, инцидент произошел в полдень в районе Кайнар на территории пятизвездочного отеля.

По предварительным данным, Кадыров купался в море, однако внезапно начал захлебываться. Очевидцы, которые заметили, что "пловец" тонет, сразу вызвали представителей соответствующих служб.

Прибывшие на место спасатели оказали Кадырову первую помощь прямо на берегу, после чего он был госпитализирован в частную клинику. По информации из больницы, его состояние стабильное и угрозы для жизни нет. Некоторое время он провел под наблюдением врачей.

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Проблемы со здоровьем Кадырова

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в 2019 году главе Чечни Рамзану Кадырову был поставлен диагноз "некроз поджелудочной железы". Это заболевание часто сопровождается мучительными симптомами и имеет высокий уровень летальности.

После установления диагноза Кадыров якобы неоднократно перенес хирургические вмешательства, в том числе в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ. Осенью 2023 года его состояние здоровья ухудшилось - он был госпитализирован с острой легочной недостаточностью, не исключено, из-за передозировки транквилизатором, который он использовал для снятия боли.

Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни - в Telegram-канале он заявил, что время каждого предопределено наперед, поэтому "нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту".

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