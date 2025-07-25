В обществе, где отрешенность стала нормой, забота стала почти радикальным жестом, отметил специалист.

Американский психолог Марк Треверс назвал два способа, как "эпидемия безразличия" разрушает любовь в современном мире.

"Влюбляться и сохранять чувства - процесс не всегда простой. Отношения и свидания часто сопровождаются смущением и уязвимостью, но вместо того чтобы принять эти эмоции, многие стараются казаться "холодными" и отстраненными - как будто любовь сама найдет их, и прилагать усилия не нужно. Проще говоря, они перестают стараться", - объяснил он в своей статье для Forbes.

По его словам, именно это и есть часть явления, которое психологи называют "эпидемией безразличия" - когда эмоциональная отстраненность становится привлекательной, а проявление чувств - "неловким" или даже "стыдным".

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"Люди пишут сообщения с равнодушным тоном, игнорируют собеседников, исчезают из общения, если оно требует слишком много усилий. Многие боятся показаться чересчур заинтересованными. Но такое хроническое безразличие, когда никто не делает первый шаг и не признает, что ему не все равно, в итоге разрушает потенциал настоящих отношений", - добавил психолог.

И вот какие два способа, как "эпидемия безразличия" незаметно лишает нас шансов на здоровую любовь, Треверс назвал:

Ставит эго выше эмоциональной близости. Многие научились мастерски скрывать свое одиночество. Они ведут себя холодно, чтобы выглядеть "таинственно". Избегают зрительного контакта и обычного общения, опасаясь показаться заинтересованными. Но постоянное притворство, будто тебе все безразлично, оборачивается обратным эффектом. Это отталкивает людей и мешает настоящему общению. Результаты исследования 2024 года от Canadian Review of Sociology показало, что хроническое одиночество истощает эмоционально.

Мешает людям брать ответственность за свои поступки. Люди часто обесценивают чувства другого и делают вид, что окружающие "слишком требовательны". Они избегают открытых разговоров, не объясняют свои действия и предпочитают уклончивость. Их стремление к дистанции мешает им признать свои чувства и взять на себя ответственность.

"Создание связей - это не слабость. И свидания - не шоу. У нас у всех ограниченное время на этой планете, и тратить его на игру в безразличие - значит лишать себя радости быть по-настоящему открытым. Да, иногда это больно. Но только так рождается настоящее. В обществе, где отрешенность стала нормой, забота стала почти радикальным жестом. Но именно искренность - ваш шанс на подлинную любовь и глубокую связь", - добавил психолог.

Напомним, ранее психолог назвал три мелочи, которые спасают любовь и отношения.

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