Ранее СМИ сообщили, что Украина столкнулась с худшими урожаем пшеницы за последние годы.

Алармистские сообщения о гибели украинского урожая и возможном росте цен на некоторые продукты питания не имеют под собой достаточных оснований. Об этом УНИАН рассказал экономист Олег Пендзин.

"Сегодня непонятно, что и сколько соберут. Украинская зерновая ассоциация говорит, что в этом году урожай на 7% больше прошлогоднего, но никто не знает, что будет в августе с погодой. Поэтому все эти прогнозы немножко вилами по воде писаны", - говорит специалист.

Эксперт отметил, что цена на хлеб и некоторые другие ключевые продукты питания напрямую зависят от урожайности и общих объемов сбора.

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"На сегодняшний день по отношению к неурожайному 2024 году цена на хлеб выросла на 22%, но в целом этот год будет лучше", - добавил Пендзин.

Напомним, ранее аналитическая компания ASAP Agri сообщила, что по состоянию на сегодня сбор зерновых и зернобобовых культур в нашей стране существенно отстает от прошлогодних темпов.

По словам специалистов, сейчас аграрии собрали лишь 10,3 млн тонн с 3,24 млн га, что составляет чуть более 28% от запланированной площади. Для сравнения, в прошлом году на данный момент было намолочено 19 млн тонн с 4,71 млн га, что составляло более 42% площади.

Некоторые СМИ писали, что Украина столкнулась с "худшим урожаем пшеницы за последние 10 лет" в результате чего цены на хлеб и мучные изделия могут вырасти до 25% в среднем за год.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине стремительно снижаются цены на арбузы. Главной причиной удешевления вкусной ягоды называют рост предложения на фоне ухудшения качества. Последнее связывают с жаркой погодой и засухой.

Отметим также, что отпускные цены на арбуз в нашей стране примерно на 28% ниже, чем в конце июля прошлого года. Эксперты не исключают, что арбузы продолжат дешеветь - в частности, из-за сдержанного спроса.

Также на этой неделе стало известно, что с начала года в Украине ощутимо выросли цены на свинину. Относительно низкие цены в 2024-м связывают, в частности, с более высоким предложением.

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