BI рассказал, как война в Украине учит Европу главному: вооружаться нужно быстро

Европейские производители оружия, которые открывают свое производство в Украине и тестируют оружие в реальных боевых условиях, получают преимущество перед остальными.

В условиях продолжающейся войны с Россией компании из стран НАТО укрепляют отношения с Украиной в оборонной сфере. В Украине начинают появляться производственные линии и офисы оружейных компаний. Предполагается, что оружие остается в Украине, укрепляя ЗСУ. А производители получают бесценные данные о реальном использовании техники. Об этом говорится в статье Business Insider.

Авторы статьи пообщались с представителями украинских оборонных компаний и европейской промышленности. Гендиректор Украинского совета оборонной промышленности Игорь Федирко сказал изданию, что западные производители, в том числе производители дронов, приобретают реальный боевой опыт. В частности, это немецкая компания Quantum Systems, занимающаяся разработкой беспилотников и средств воздушной разведки, а также франко-германская оборонная группа KNDS.

Среди тех, кто работает непосредственно в Украине BI называет британскую оружейную компанию BAE Systems, норвежскую оборонную компанию Nammo, немецкого оружейного гиганта Rheinmetall. Напоминается, что Rheinmetall планирует построить в Украине несколько заводов, включая завод по производству боеприпасов для боевой машины пехоты Lynx.

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Гендиректор эстонской оборонной компании Milrem Robotics Кулдар Вяэрси, которая выпускает военные роботизированные системы, рассказал BI, что его компания напрямую сотрудничает с украинской промышленностью, чтобы поддерживать актуальность своих систем, а также "работать сообща, чтобы извлечь уроки из войны и помочь усовершенствовать европейское оборонное оборудование".

"Если вы компания, производящая беспилотники, и у вас нет своего оборудования на передовой в Украине, вам лучше сдаться", - напомнило издание слова министра вооруженных сил Великобритании Люка Полларда.

Авторы пишут, что Запад готовится к серьезному конфликту. Это может быть война между Россией и НАТО или противостояние между США и Китаем. Но оборонные бюджеты стремительно растут уже сейчас.

"Война в Украине позволяет лучше понять особенности современной войны, в частности, какое оружие, тактика и боевая подготовка необходимы для будущей борьбы", - говорится в статье.

При этом ключевой вывод, который западные производители оружия и правительства вынесли из войны в Украине, заключается в том, что оружие и снаряжение необходимо производить быстро. Издание приводит слова министра обороны Дании Троэльса Лунд Поульсена о том, что один из ключевых уроков, который Дании необходимо усвоить, — это "способ быстрого производства".

Игорь Федирко сказал, что в этом украинские компании могут многому научить европейцев. Он сказал, что украинский оборонный комплекс богат возможностями масштабирования производства. Он отметил, что украинские компании "очень оперативно проводят тестирование, выявляют недостатки, устраняют их и выпускают новый продукт".

Как НАТО готовится к большой войне

Как писал УНИАН, уже некоторое время страны восточного фланга НАТО пытаются убедить остальных усилить поддержку Украины и увеличить свои расходы на оборону. В частности, в Польше говорили, что Европа уже находится в предвоенной эре. В Эстонии считают, что Россия увеличит военное присутствие на своих западных границах и может начать войну с НАТО в течение ближайших 10 лет.

Также уже сейчас фиксируются проявления гибридной войны России против стран НАТО. Это не только инциденты с подводной инфраструктурой в Балтийском море, но и серьезные киберугрозы. В частности, дипломаты считают, что российское онлайн-вторжение уже пережила Румыния, когда столкнулась с беспрецедентным вмешательством в избирательную кампанию во время выборов президента в 2024 году.

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