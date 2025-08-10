Произошло это из-за амбициозного проекта по строительству аэропорта.

Между новым президентом Польши Каролем Навроцким и премьер-министром страны Дональдом Туском возник конфликт. Причиной стал амбициозный проект по строительству одного из крупнейших аэропортов Европы.

Как пишет Bloomberg, Навроцкий предложил пересмотреть проект строительства, отклонив предложенные правительством изменения по сокращению его масштабов. Он заявил, что планирует заставить правительство вернуть проект аэропорта к предыдущему варианту. Он предусматривал строительство высокоскоростных железнодорожных сообщений с рядом меньших городов Польши.

"Конфликт возник на следующий день после инаугурации Навроцкого и свидетельствует о напряженных отношениях между националистическим главой государства, которого поддерживает оппозиция, и проевропейской правящей коалицией премьер-министра Дональда Туска. Навроцкий пообещал начать свой срок с ряда законодательных предложений, некоторые из которых будут противоречить программе Туска", – говорится в материале.

Видео дня

Авторы также отмечают, что за несколько часов до выступления Навроцкого Туск заявил, что конституция Польши четко определяет, что страной фактически руководит правительство. В то же время польский президент имеет определенное влияние на оборонную и внешнюю политику.

"Он сказал Навроцкому "не препятствовать" его кабинету, который находится на полпути четырехлетнего парламентского срока", – добавляют журналисты.

Что известно о проекте по строительству аэропорта

Проект по строительству аэропорта стоимостью 131 млрд злотых (36 млрд долларов), был разработан националистическими предшественниками действующего премьера Туска, сказано в материале. В прошлом году Туск внес в него правки, сократив инвестиции в железную дорогу, чтобы обеспечить достаточный спрос на линии, которые в конечном итоге будут построены.

Новый аэпорт планируют построить примерно в 50 километрах к западу от Варшавы. Ожидается, что он сможет обслуживать 34 миллиона пассажиров в год.

Согласно планам польского правительства, полеты из него должны начаться уже в 2032 году.

Навроцкий стал президентом Польши

6 августа 2025 года новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий принял присягу перед Национальным собранием и официально вступил в должность.

Напомним, что во втором туре выборов, который состоялся 1 июня, Навроцкий с минимальным отрывом победил проевропейского мэра Варшавы Рафала Тшасковского. За Навроцкого свои голоса отдали 50,89% избирателей. В то же время Тшасковского поддержали 49,11%.

Вас также могут заинтересовать новости: