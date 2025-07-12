Новоизбранный президент Польши попросил президента Украины провести масштабную эксгумацию жертв.

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой провести масштабную эксгумацию жертв Волынской трагедии. Об этом сообщает RMF 24.

Это произошло 11 июля во время церемонии почтения памяти жертв Волынской трагедии в Хелме. В своей речи Навроцкий обратился к Зеленскому и послу Украины в Польше Василию Боднару, который присутствовал на мероприятии.

"Господин посол, как новоизбранный президент я хотел бы официально обратиться к вашему достопочтенному и президенту Зеленскому о возможности проведения масштабных эксгумаций на Волыни. Поляки ждут эту правду... и волынские семьи до сих пор страдают от травмы, которая произошла 82 года назад", - сказал он.

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По словам новоизбранного президента, это необходимо для того, чтобы Польша и Украина "примирились по-настоящему" и "через правду".

Посол Украины подчеркнул, что полностью согласен с тем, что будущее можно строить только на правде.

"Мы должны открыто обсуждать эту историю. Конечно, называть преступление преступлением преступлением. Мы должны попросить прощения, но мы также должны почтить память тех жертв, которые в этом нуждаются, по обе стороны границы", - сказал он.

Боднар напомнил, что недавно эксгумационные работы были проведены в Пужниках на Тернопольщине, должны проводиться в Збоище во Львове, также ожидаются разрешения на работы в Угле, Гуте Пеняцкой и других местах, о которых просила польская сторона. Он подчеркнул, что также необходим диалог между польскими и украинскими экспертами и историками. По словам Боднара, украинская сторона открыта к диалогу.

Волынская трагедия: важные новости

Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда в день памяти жертв Волынской трагедии высказался о взаимопонимании с Украиной. Он подчеркнул, что "только на правде, даже самой тяжелой, можно строить зрелые и искренние отношения между народами, в частности между поляками и украинцами". Также заявил, что поляки хотят и имеют право знать, "где покоятся их останки". По его словам, "право на достойное поминовение жертв, и особенно их совместное поминовение, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения хорошего будущего".

Ранее Дуда критиковал украинцев, потому что им, по его мнению, мало известно о Волынской трагедии. Он вспомнил разговор с с Зеленским, во время которого тот якобы признал, что мало знает об этих событиях, мол, во времена СССР эту тему в школах не проходили. Исходя из этого, Дуда предположил, что о Волынской трагедии не знает и большинство украинцев, поэтому и "удивляются, когда им рассказывают о преступлениях украинцев против поляков".

Недавно Польша утвердила День памяти жертв Волынской трагедии. Его решили отмечать на национальном уровне ежегодно 11 июля. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что расценивают это решение Сейма Республики Польша как такое, что идет вразрез с духом добрососедских отношений между Украиной и Польшей.

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