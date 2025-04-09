Судя по всему, Россия пытается создать себе преимущество над цивилизованным миром, отметили в Defense Express.

Россияне создают сеть "военно-учебных центров", пытаясь реформировать и централизовать систему военных кафедр в гражданских вузах. Таким образом они расширяют систему образования и для "мобилизационного", и для "кадрового" компонента своей армии. Об этом пишет Defense Express со ссылкой на публикацию американского аналитического центра Jamestown Foundation.

В частности, как отмечается, РФ планирует возродить ликвидированные в 2000-х годах военные училища, в частности Ульяновское летное училище дальней авиации. Судя по всему, оно будет готовить пилотов стратегической авиации, тех же бомбардировщиков Ту-95МС, которые РФ больше не производит.

"Отдельно бросается в глаза история именно о создании нового училища для стратегической авиации как рода войск ВС РФ, который мягко говоря не получает количественного и качественного усиления новой авиатехникой", - говорится в статье.

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Указывается, что в целом РФ пытается создать себе преимущество над цивилизованным миром в том числе за счет системы военного образования:

"Можно сделать вывод о том, что Россия движется по сценарию количественного наращивания своего войска с параллельной ставкой на дальнобойное ракетное вооружение и элементы "ядерной триады" как средства психологического давления на Запад".

Также отмечается, что по состоянию на 2021 год в РФ было 109 "военно-учебных центров", а в 2024-м - уже 137, в которых суммарно обучалось 60 тысяч человек.

"Проблема в том, что страны Запада не обладают столь развернутой системой военного образования, как раш***ские "военно-учебные центры". Аналогичную по характеру программу можно увидеть разве что в Польше, там такая система называется Legia Akademicka. Однако ее масштабы несравненно меньше по сравнению с россиянами - по состоянию на начало 2022 года по такой системе прошли обучение всего лишь 15 тысяч студентов", - говорится в статье.

Напомним, на днях в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3. По словам военного эксперта Ивана Ступака, у России нет технологий для возобновления производства данных самолетов.

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