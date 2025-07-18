Западные медиа пишут о какой-то мнимой войне, которая не имеет никакого отношения к реальной ситуации на поле боя.

Оккупанты ни на день не прекращали наступление на всех фронтах, потому что стремятся захватить как можно больше украинской земли.

Так ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио NV прокомментировал материал телеканала CNN о том, что Россия воспользуется 50 днями от Трампа и перейдет в усиленное летнее наступление с использованием 160 тыс. военных.

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"Наступление не прекращалось ни на один день", - сказал Дикий и добавил, что у него уже давно складывается впечатление, что существует "две совершенно разные войны".

"Есть война реальная и есть война воображаемая, которая существует исключительно в медиа, преимущественно в западных", - высказался Дикий и добавил, что репортаж телеканала CNN о войне "из другой вселенной, не из той, в которой рубятся наши защитники и защитницы".

"На фронте... нет каких-то особых 50 дней... Там все идет абсолютно по своим законам, по своей логике. Это логика войны", - подчеркнул Дикий.

У россиян, как отметил эксперт, она заключается в том, чтобы оккупировать максимум украинской территории и по возможности всю.

"И они все время над этой задачей непрерывно, не отвлекаясь, работают. Так же у наших защитников и защитниц задача, во-первых, этого не допустить, во-вторых - нанести максимальный вред и потери россиянам", - подчеркнул Дикий.

Он отметил, какие бы заявления не делал американский президент Дональд Трамп, на фронте от них нет никакого эха.

Это наступление идет одним и тем же способом, когда постоянно наползает большое количество маленьких групп оккупантов, чуть ли не по два-три пехотинца, но их много ползет одновременно. "Знаете, когда на вас бегут 20 тараканов, 10 успеете рассмотреть и 10 проскочит. И таким образом россияне ведут наступление и продвигаются", - сказал Дикий.

Эксперт обратил внимание, что до недавнего времени главным направлением наступления россиян было Сумское. Но, если учесть заявление военного преступника и террориста Игоря Гиркина, то "следующее Сумы закончилось с еще меньшим успехом, чем прошлогоднее наступление на Волчанск".

"И вот на фоне этого вдруг появляется публикация, что где-то нашлось 160 тыс. оккупантов, которые накапливаются и вот-вот лавиной хлынут, за 50 дней нас будут сносить. Честно, у меня большой вопрос, где CNN их нашло", - заявил Дикий.

Материал CNN о войне в Украине

Недавно американский телеканал CNN распространил информацию, что Россия через несколько дней или недель начнет усиленное летнее наступление, в котором может задействовать 160 тыс. военнослужащих, сосредоточенных сейчас вблизи линии фронта. Аналитики заявили изданию, что новые временные рамки в 50 дней, которые выставил в ультиматуме президент США Дональд Трамп, являются благоприятными для целей кремлевского диктатора Владимира Путина.

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