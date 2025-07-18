По словам Игната, решение об уничтожении целей надо принимать очень быстро и комплексно. Также он рассказал, когда оккупанты применяют дроны-имитаторы.

В Воздушных силах ВСУ научились отличать ударные дроны типа "Шахед" от беспилотников-имитаторов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что завершая ночной обстрел, враг часто продолжает его днем - агрессор имеет возможность в течение всех суток выпускать ударные дроны и дроны-имитаторы. Однако, по его данным, сегодня ночью россияне атаковали Украину, в основном, "Шахедами" - из 35 БПЛА сбито 11.

Как отметил Игнат, атаковались преимущественно прифронтовые территории, к которым относятся Харьковская, Сумская, Днепропетровская, Запорожская. В таких случаях врагу нет смысла применять имитаторы. Их привлекают, когда атакуют вглубь страны, во время массированных атак, чтобы перегрузить противовоздушную оборону.

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Например, когда над Украиной было 728 беспилотников и еще ракеты - всего более 740 воздушных целей, среди них, по словам Игната, было 415 дронов-имитаторов.

Как пояснил военный, дроны-имитаторы пытаются обезвреживать "подавлением", или они сами прекращают свое существование. Таким образом, когда БПЛА залетает в определенную зону, Воздушные силы могут их распознать. Есть определенные признаки, как отметил Игнат, по параметрам полета.

"Радиолокационно можно где-то предполагать с большой долей вероятности, что это - "Пародия"... Есть у нас и визуальные посты наблюдения и акустические системы, которые по звуку (узнают - УНИАН), потому что те имеют электродвигатели, а у "Шахедов" - громкий двигатель, из-за чего их называют "мопедами"... Все эти признаки обобщаются и принимается решение, как работать по целям", - рассказал военный.

Он акцентировал, что решение нужно принять очень быстро: в одном регионе может работать авиация, в другом - ПВО: процесс надо организовать так, чтобы подразделения ВСУ не мешали друг другу.

Игнат добавил: "Основная проблема это "Шахеды". По ним работают все Силы обороны - от авиации до мобильных огневых групп и дронами-перехватчиками". Что касается последних, по словам начальника управления коммуникаций, сейчас нет соответствующего количества экипажей дронов-перехватчиков, процесс их создания продолжается.

В целом Силы обороны уже сбили 25 тыс. российских "шахедов", из 160 ракет "Кинжал" сбито 48 и это, как отметил Игнат, хороший результат.

Воздушные атаки оккупантов

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев остается среди приоритетных целей российских оккупантов, несмотря на то, что эта неделя в столице Украины была относительно спокойной. По его словам, противовоздушная оборона делает все возможное, Киев имеет мощную защиту, но этого не достаточно для того, чтобы уберечься от баллистики. Игнат отметил, что Киев - огромный город, и систем Patriot, которые есть в наличии, пока не хватает для соответствующей защиты.

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