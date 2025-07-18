Стало известно, кто напишет сценарий к новой ленте.

Известный новозеландский кинорежиссер и сценарист Тайка Вайтити, который снял фильмы "Кролик Джоджо", "Тор: Рагнарек" и многие другие киноленты, начинает работу над новым фильмом.

Как отмечает издание Variety, он будет режиссировать новую ленту "Судья Дредд". Это будет полнометражный фильм о британском персонаже комиксов. Сценаристом станет Дрю Пирс. Кстати, пока будущий проект Вайтити не привязан ни к одной студии. Подробности сюжета и даты выхода фильма пока держатся в тайне.

К слову, персонаж Судья Дредд был создан в 1970-х годах писателем Джоном Вагнером и художником Карлосом Эскеррой. Впервые он появился на страницах еженедельного британского комикса-антологии "2000 AD" и стал олицетворением жесткого, авторитарного правосудия в мире будущего. Ранее о нем уже выходили экранизации под названием "Судья Дредд" в 1995 году и "Дредд" в 2012.

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Что известно о Тайке Вайтити

Тайка Вайтити снял два кассовых фильма по мотивам комиксов Marvel - это "Тор: Рагнарек" в 2017 году и "Тор: Любовь и гром" в 2022 году. Среди других его режиссерских работ есть лента "Кролик Джоджо", которая принесла "Оскар" в категории "Лучший адаптированный сценарий". Также он получил победы в премиях BAFTA, Critic Choice, WGA и считается одним из самых успешных кинематографистов.

Напомним, ранее вышел первый тизер к фильму "Мортал Комбат 2".

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