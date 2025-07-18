Официальная европейская цена российской нефти снизилась более чем на 10 долларов за баррель.

ЕС снизил потолок цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель в рамках 18-го пакета санкций, сообщили Reuters дипломаты на условиях анонимности.

Ранее "потолок цен" на российское "черное золото" составлял 60 долларов за бочку.

Решение об ограничении цен предусматривает запрет торговать российской нефтью, которую перевозят танкерами, если она дороже допустимого уровня (то есть с сегодняшнего дня - 47,6 долларов за баррель). Кроме того, судоходным, страховым и перестраховочным компаниям запрещается обрабатывать грузы российской нефти во всем мире, если их не продают по цене ниже предельной.

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Это сделано для того, чтобы уменьшить российские нефтяные доходы, которые используются для финансирования войны в Украине. Однако российский "теневой флот" и манипуляции с документами позволяют РФ частично обходить эти ограничения.

Reuters сообщает, что пересмотр "потолка цен" сразу привел к росту мировых цен на нефть. Стоимость марки Brent выросла на 62 цента, до 70,14 долларов за баррель. А цена WTI подскочила на 64 цента, до 68,18 долларов за баррель.

Ограничение цен на российскую нефть

Еврокомиссия в начале июня представила 18-й пакет санкций против РФ. Однако его принятие блокировала Словакия, которая настаивала на дополнительных "гарантиях" в связи с ограничениями ЕС против российских энергоносителей, а также потенциальными судебными исками со стороны РФ. К тому же не в восторге от новых ограничений были Греция, Кипр и Мальта.

11 июля стало известно, что Еврокомиссия планирует предложить плавающий "потолок цен" на российскую нефть, для достижения консенсуса относительно 18-го пакета санкций.

В конце концов 18 июля ЕС одобрил 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает расширение "черного списка" кораблей теневого флота и снижение потолка цен на российскую нефть.

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