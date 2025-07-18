Новая система должна теоретически ускорить прохождение пограничного контроля.

Совет ЕС принял закон, который позволит постепенно, в течение шести месяцев, запустить новую цифровую систему управления въездом/выездом на границах (EES). Об этом сообщается на официальном сайте Евросовета.

Новая система будет регистрировать в цифровом виде информацию о въездах и выездах, паспортные данные, отпечатки пальцев и изображения лица граждан стран, не являющихся членами ЕС (а значит будет касаться это и украинцев), которые путешествуют с целью краткосрочного пребывания в Европе.

"Надежная защита наших внешних границ является жизненно важной для Европейского Союза. Новая система въезда-выезда поможет нам гарантировать, что граждане стран, не являющихся членами ЕС, путешествуя в Европу, придерживаются наших правил. Это сделает наши границы более безопасными, а пограничный контроль – более эффективным", – прокомментировал решение Совета министр по вопросам иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвад Бек.

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Предполагается, что развертывание системы продлится 180 дней, но страны-члены имеют право использовать ее раньше. Система начнет работать постепенно с даты, которая будет определена Еврокомиссией.

До конца переходного периода страны-члены также будут продолжать вручную проставлять штампы в паспортах.

При этом государства-члены могут полностью или частично приостановить работу над развертыванием системы на определенных пунктах пересечения границы в исключительных случаях (например, когда интенсивность движения приведет к очень большому времени ожидания).

Путешествия в ЕС по-новому

Система EES должна была заработать 10 ноября 2024 года и автоматически проверять всех, кто въезжает на территорию ЕС, но запуск пришлось отложить – в Германии, Франции и Финляндии пункты пропуска не успели подготовиться к новой системе. Предполагался такой механизм проверки: каждый путешественник должен был бы подойти к специальной "будке" самообслуживания и просканировать биометрический паспорт.

После запуска новой системы въезда-выезда в планах ЕС – ввести плату за разрешение на въезд в блок для безвизовых стран, которая составит 7 евро. Срок действия разрешения на въезд составляет три года. Заявители моложе 18 или старше 70 лет освобождаются от этой платы.

9 июля 2025 года Европарламент одобрил развертывание новой системы въезда и выезда на европейских границах.

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