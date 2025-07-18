Реализация сцены обрушения здания традиционными методами была бы непосильной для шоу с подобным бюджетом.

Крупнейшая в мире стриминговая платформа Netflix впервые использовала генеративный искусственный интеллект для создания визуальных эффектов в одном из своих сериалов. Об этом рассказал со-исполнительный директор компании Тед Сарандос, передает The Guardian.

Искусственный интеллект, который использовали в научно-фантастическом телесериале "Этернавт", помог команде создать сцену обрушения здания в Буэнос-Айресе в десять раз быстрее, чем она могла бы быть завершена с помощью традиционных инструментов и рабочих процессов.

Технология позволила значительно сократить не только время, но и затраты на производство сложных сцен. "Стоимость такой сцены была бы непосильной для шоу с подобным бюджетом", – признался директор Netflix.

Видео дня

"Этернавт" вышел 30 апреля и рассказывает о снегопаде в Буэнос-Айресе, который уносит миллионы жизней. Однако быстро выясняется, что снегопад оказывается частью инопланетного вторжения на Землю. Шоу уже продлили на второй сезон.

Использование генеративного ИИ в индустрии развлечений вызвало оживленные опасения по поводу сокращения рабочих мест, особенно в таких областях, как производство и индустрия спецэффектов.

В 2023 году искусственный интеллект стал ключевым камнем преткновения в двойных забастовках голливудских актеров и сценаристов, которые заключили соглашения, гарантирующие, что новая технология останется под контролем работников, а не будет использоваться для их замены.

Меж тем в сети набирает популярность ИИ-генераторы видео. Моментами от живых съемок их крайне сложно отличить. Одна из таких, Veo 3 от Google, ранее стала бесплатно для всех.

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