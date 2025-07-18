18 июля погода в Украине будет неустойчивая.

В пятницу, 18 июля, в Украине ожидается непростая погода с грозами и сильными дождями. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"18 июля в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - предупреждают синоптики.

Также в Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Житомирской областях ожидаются значительные дожди.

Видео дня

Кроме этого, по всей Украине, кроме западных областей, будут грозы, а на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода сегодня - прогноз на 18 июля

18 июля в Украине будет облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме крайнего востока, ожидаются умеренные дожди. На Закарпатье и Прикарпатье осадки будут сильными. В Одесской, Винницкой Хмельницкой и Житомирской областях ожидаются значительные дожди. Днем по всей Украине, кроме западных областей, будут грозы, а на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в южной части и на востоке страны +29°...+34°, на остальной части похолодает до +21°...+26°, а в западных областях будет прохладнее всего, +16°...+21°.

Вас также могут заинтересовать новости: