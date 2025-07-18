Эксперт считает, что Украине никто крылатые ракеты Tomahawk не предоставит.

Как только украинские производители усовершенствуют отечественную ракету "Нептун", то она сразу будет запущена по Кремлю. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио NV.

"Тему "Томагавков" уже снял Дональд Трамп... Он сам четко заявил, что такой вопрос даже не обсуждается", - сказал Дикий.

Эксперт убежден, что Украине не дадут крылатые ракеты Tomahawk.

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"Это свершившийся факт. Точка. А из этого отнюдь не следует, что мы не ударим по Кремлю. Но, я думаю, что гораздо быстрее, чем мифический Tomahawk, которого нам не даст - гораздо быстрее до Кремля долетит наш "Нептун". Наш "Нептун", который, пока что, еще туда не дотягивает, но каждый день совершенствуется. Над которым работают. Который уже точно пролетает больше половины нужного расстояния. Который по точности вполне сопоставим с "Томагавком". Мне кажется, что мы действительно увидим [ракеты] над Кремлем, и оно будет не по доброй воле 47-го американского президента, а нашими собственными ракетами, усилиями нашего собственного оборонпрома", - убежден Дикий.

По его мнению, как только украинская баллистика пройдет стадию боевого испытания, то у Украины отпадет необходимость просить какие-либо разрешения на осуществление ударов вглубь РФ, как это происходит в отношении ракет ATACMS.

Ракеты Tomahawk для Украины

По данным издания The WashingtonPost, президент США ДональдТрамп рассматривал возможность отправки Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk. Впрочем, высокопоставленные собеседники утверждают, что "Томагавки" пока исключены из списка поставок.

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