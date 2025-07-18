Нужно больше динамики в процессе выполнения договоренностей по результатам второй встречи с РФ в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил сегодня с новоназначенным секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также очертил персональные задачи в оборонной и переговорной сферах.

Как сообщил глава государства в Telegram, перед Умеровым стоят три первоочередные задачи, в частности, по поставкам оружия и активизации переговорного трека с Россией.

"Первое - продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию", - отметил Зеленский.

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В частности, по словам президента, надо полностью реализовать каждое соглашение с международными партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории партнеров.

"Второе - проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, реализовать то, что задерживалось, а также значительно укрепить формат технологической Ставки", - сообщил Зеленский.

В связи с этим, нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины.

И третья задача - активизировать переговорный трек с Россией, подчеркнул президент.

"Сейчас идет выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", - добавил он.

Кадровые изменения в правительстве

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем СНБО. Вчера, 17 июля, Верховная Рада назначила бывшего премьер-министра Дениса Шмыгаля министром обороны.

Переговоры с РФ

10 июля Зеленский сообщил, что сначала надо завершить обмены военнопленными, о чем было договорено в Стамбуле 2 июня, а потом говорить о продолжении переговоров с РФ.

Украина и Россия в этом году в Стамбуле (Турция) провели два раунда переговоров. Они состоялись 16 мая и 2 июня соответственно. Единственным результатом этих встреч стала договоренность об обмене пленными и возвращении тел павших военных.

Во время второй встречи в Стамбуле была достигнута договоренность об обмене тяжело больных и раненых военных, обмен молодых солдат в возрасте до 25 лет и возвращение тел павших воинов.

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