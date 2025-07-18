Девушка публично прокомментировала предположения подписчиков.

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой - Маша - вышла замуж. Вчера, 17 июля, она поделилась фотографиями и видео с росписи в США вместе с возлюбленным-иностранцем Эденом Пассарелли. Однако многие подписчики начали подозревать, что 20-летняя девушка в положении.

На эти упреки Маша решила публично ответить в своем Instagram. В частности, она отметила, что это пышное платье создает объем на животике и она не беременна.

"Для всех, кто спрашивал - я не беременна. Просто пышное платье. Есть маленький животик, но он, как у всех женщин. Но я не беременна! Поверьте мне, я могу и тест показать. Ничего нет, просто пышное платье. Красивое, кстати, очень платье", - подчеркнула дочь Поляковой.

К слову, Маше сделал предложение возлюбленный в начале июля во время прогулки на яхте. Через несколько недель пара решила стать официально мужем и женой.

Кстати, сама Оля Полякова отреагировала на свадьбу дочери в Instagram. Звездная мама пожелала счастья новоиспеченной семье и отметила, что "дети рожденные в любви, всегда находят любовь".

Напомним, ранее звезда "Поймать Кайдаша" Григорий Бакланов впервые рассказал о новых отношениях после развода.

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