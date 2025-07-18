Главную роль сыграет актер Виталий Ажнов.

Стало известно, когда выйдет биографический фильм "Малевич" о жизни всемирно известного украинского художника-авангардиста польского происхождения Казимира Малевича.

Как отмечают создатели, премьера ленты состоится 11 сентября 2025 года. Лента с актером Виталием Ажновым в главной роли изображает творческий путь гения, имеющий пересечения с современностью, и показывает каким был автор известного "Черного квадрата".

Также в фильме сыграют Ирма Витовская-Ванца, Кристина Федорак, Марина Кошкина, Константин Темляк, Дарья Творонович и Александр Рудинский. Одного из персонажей воплотил актер Алексей Горбунов, который сейчас редко появляется в кино.

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"Для меня было очень важно сохранить историческую правдивость. Вместе с актерами мы искали ту грань, которая позволит сделать героев интересными, непредсказуемыми, а с другой стороны будет соответствовать их биографиям и наполнит фильм глубиной. Мы долго работали над созданием образов, изучали архивы, консультировались с историками, чтобы каждый персонаж был целостным, искренним и вписывался в эпоху", - отметила режиссер Дарья Онищенко.

Кстати, музыку к фильму создал Милош Елич из группы "Океан Эльзы", а саундтреком стала любимая песня Казимира Малевича - "Гуде вітер вельми в полі" в исполнении певца SHUMEI.

К слову, 10 и 11 июля ленту показали в рамках параллельных мероприятий четвертой Конференции по вопросам восстановления Украины URC 2025 в Риме. Показ состоялся при содействии Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины и при поддержке Посольства Украины в Италии. Также фестивальная премьера фильма состоялась с аншлагом на кинофестивале "Молодость".

Напомним, ранее Netflix показал первый трейлер 5-го сезона сериала "Очень странные дела".

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