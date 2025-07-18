Российские FPV-дроны сейчас могут летать на расстояние 40 км и ими управляет элитное подразделение российской армии, рассказал "Флеш".

Российские операторы FPV-дронов начали масштабно влиять на ход боевых действий на Курщине. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал Сергей "Флеш" Бескрестнов - специалист в области радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Он отметил, что на этом направлении активно работало российское подразделение БПЛА "Рубикон", которое после выполнения задания перебросили на Покровское направление. Сейчас там работает 40 экипажей этого подразделения.

"Это подразделение можно сравнить с нашими "Птицами Мадьяра". "Рубикон" - элитное подразделение, которым занимается непосредственно министерство обороны Российской Федерации, оно обеспечивается личным составом в приоритете, и разведка на них работает также в приоритете", - сказал "Флеш".

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Эксперт добавил, что российские подразделения FPV, разбросанные по всему фронту, сейчас летают на расстояние 40 км и создают серьезные проблемы украинской логистике.

"Я недавно приводил статистику одного медицинского центра на Покровском направлении: более половины всех ранений - именно от применения FPV и других типов дронов. 30% травм получаются на фронтовом рубеже, 70% - именно в дороге, когда люди передвигаются. Объясняется это очень просто - человек физически не ждет дрона, он застает его врасплох. Большинство наших людей страдают, получают ранения и погибают в этом случае из-за эффекта неожиданности. Это касается как военных, так и гражданских", - добавил "Флеш".

Также эксперт рассказал о деятельности РЭБ на фронте. По его словам, Украина не может закрыть все тыловые направления на глубину 30-40 км стационарными средствами РЭБ. В то же время портативные РЭБ, которые еще год назад были актуальны, сейчас ее теряют.

"Потому что FPV-дроны теперь летают на таком большом ассортименте разнообразных частот, что закрыть полностью автомобиль всеми диапазонами становится все сложнее. В какой-то момент мы дойдем до того, что генератор автомобиля просто физически не сможет обеспечивать электроэнергию все эти модули РЭБ. На первое место сейчас выходят детекторы - портативные приборы, которые могут перехватывать картинку от FPV. Потому что дрон не передает в полете канал, сигнал управления, а вот картинку передает, иначе пилот не может им управлять", - отметил "Флеш".

Дроны на фронте: важные новости

Ранее журналисты The Wall Street Journal отметили, что из-за стремительного развития и массовых поставок дронов, линия фронта в войне в Украине все больше замирает. Отмечается, что БПЛА не позволяют солдатам с обеих сторон оставлять свои укрытия под угрозой уничтожения.

Между тем Reuters отмечает важную роль украинских дронов в уменьшении темпов наступления РФ. Издание пишет, что сейчас оккупанты не могут быстро продвигаться, ведь их техника сразу становится целью для ВСУ.

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