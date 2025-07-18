Такой приказ был направлен всем дипломатическим учреждениям США.

Государственный секретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру не комментировать выборы в других странах. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на внутреннюю записку, с которой ознакомились журналисты.

В издании отмечают, что такое решение является серьезным отступлением от традиционного подхода США способствовать свободным и честным выборам за рубежом.

В частности, в приказе, который был направлен всем дипломатическим учреждениям США от 17 июля, говорится о том, что Государственный департамент больше не будет делать заявлений относительно выборов или сообщений в своих соцсетях, если только не будет "четкого и убедительного" внешнеполитического интереса.

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"Когда уместно комментировать иностранные выборы, наше сообщение должно быть коротким, сосредоточенным на поздравлении кандидата-победителя и, когда это уместно, на праздновании общих внешнеполитических интересов. В посланиях следует избегать высказываний относительно честности или целостности избирательного процесса, его легитимности или демократических ценностей соответствующей страны", - говорится в телеграмме, которая была обозначена как "деликатная", но не засекречена.

В нем также отмечается, что сообщения, связанные с выборами, должны исходить либо от самого министра, либо от спикера Госдепартамента, а также американским дипломатам запрещено делать такие заявления без четкого одобрения высшего руководства ведомства.

Кроме того, в телеграмме вспомнили речь президента США Дональда Трампа 13 мая в Эр-Рияде, в которой он раскритиковал "западных интервентов", указывающих странам Ближнего Востока, как им управлять собственными делами. Тогда он заявил, что это больше не является делом Вашингтона, поэтому он хочет наладить партнерские отношения.

"Хотя Соединенные Штаты будут твердо придерживаться своих демократических ценностей и отстаивать их, когда другие страны выбирают подобный путь, президент четко дал понять, что Соединенные Штаты будут стремиться к партнерству со странами, где бы ни совпадали наши стратегические интересы", - добавили в сообщении.

Политика США - последние новости

Ранее посланница Совета Европы Тордис Колбрун Рейкфьорд Гюльфадоттир заявила, что спасение похищенных Россией украинских детей под угрозой из-за политики Трампа. По ее словам, уже видны признаки того, как прекращение финансовой поддержки США программ по розыску детей затрудняет их освобождение.

"Европейским странам придется это финансировать. Мы не можем прекратить отслеживать их, а потом снова начать отслеживать в ближайшие месяцы. Поэтому это должно продолжаться", - подчеркнула она.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что Дональд Трамп имеет силу, которая заставит Путина "встать на колени". По его словам, президент США должен ускорить жесткие санкции, которые могут вызвать "социальный взрыв" в России.

"Путин потерял время президента Трампа. Я очень хотел бы, чтобы Соединенные Штаты, Конгресс и президент оказывали давление на эту ситуацию с помощью санкций, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше", - сказал глава государства.

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