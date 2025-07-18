Синоптики прогнозируют грозы с градом и шквалами, а также сильные дожди.

На субботу, 19 июля, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды в ряде областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"19 июля в Волынской, Ровенской, Житомирской и Харьковской областях значительные дожди", - прогнозируют синоптики.

Также в восточных, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

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Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода на завтра - прогноз на 19 июля

В субботу, 19 июля, в Украине сохранится дождливая погода, а температурный фон будет оставаться неравномерным. Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, наибольшая вероятность грозовых ливней - в западных и северных регионах страны. Ночью осадки возможны также в центре и на востоке. В то же время южные области будут оставаться под влиянием сухой воздушной массы.

Прогнозируемая температура воздуха на 19 июля:

в западных регионах +20...+24°С;

на севере +24...+26°С;

в центре +25...+28°С, в Винницкой области - прохладнее, +20...+22°С;

на востоке: Харьковщина +26...+27°С, Донетчина и Луганщина - жарче, +32...+35°С;

в южных регионах +27...+30°С, на Запорожье и в степном Крыму до +34°С.

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