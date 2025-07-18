На субботу, 19 июля, в Украине объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды в ряде областей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"19 июля в Волынской, Ровенской, Житомирской и Харьковской областях значительные дожди", - прогнозируют синоптики.
Также в восточных, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Из-за непогоды в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода на завтра - прогноз на 19 июля
В субботу, 19 июля, в Украине сохранится дождливая погода, а температурный фон будет оставаться неравномерным. Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, наибольшая вероятность грозовых ливней - в западных и северных регионах страны. Ночью осадки возможны также в центре и на востоке. В то же время южные области будут оставаться под влиянием сухой воздушной массы.
Прогнозируемая температура воздуха на 19 июля:
- в западных регионах +20...+24°С;
- на севере +24...+26°С;
- в центре +25...+28°С, в Винницкой области - прохладнее, +20...+22°С;
- на востоке: Харьковщина +26...+27°С, Донетчина и Луганщина - жарче, +32...+35°С;
- в южных регионах +27...+30°С, на Запорожье и в степном Крыму до +34°С.