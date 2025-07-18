Стало известно, кто будет сценаристом будущего фильма.

Легендарный эротический триллер "Основной инстинкт" с Шэрон Стоун будет перезапускаться.

Как сообщает издание Variety, студия United Artists, которая принадлежит компании Amazon MGM Studios, приобрела права на съемки. Известно, что сценарий к будущему фильму напишет Джо Эстерхас, который и был автором оригинальной ленты 1992 года. Продюсерами фильма станут Скотт Стубер, Ник Несбитт, а также Крейг Баумгартен. Исполнительным продюсером будет Адам Гриффин. Кто сыграет главные роли и каким будет сюжет - пока неизвестно.

К слову, фильм "Основной инстинкт", в котором сыграли Майкл Дуглас и Шэрон Стоун, стал хитом проката по всему миру в начале 90-х годов. Лента собрала более 350 миллионов долларов и немало престижных наград. В частности, номинировалась на "Оскар" в двух категориях, а также получила награды на "Золотом глобусе" и "MTV Movie Awards".

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По сюжету детектив Ник Карран расследует жестокое убийство, которое приводит его к опасной игре с главной подозреваемой Кэтрин Трамелл. К слову, откровенная сцена допроса героини Шэрон Стоун стала культовой.

Напомним, ранее стало известно, что студия Disney возвращает "Пиратов Карибского моря".

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