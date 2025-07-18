Лавров заявил, что Россия "сделает всё возможное" для увеличения потока российских туристов в Северную Корею.

Северная Корея приостановила доступ иностранцев на недавно открывшийся пляжный курорт на своём восточном побережье. Как пишет Bloomberg, это произошло всего через несколько дней после того, как глава МИД России Сергей Лавров посетил этот район

Отмечается, что Национальное управление по туризму Северной Кореи сообщило, что прибрежная туристическая зона Вонсан-Кальма, которая начала работу в этом месяце, временно не принимает иностранных гостей, при этом больше никаких подробностей не предоставлено.

Этот пляжный курорт — один из любимых проектов северокорейского лидера Ким Чен Ына, он включает в себя около 7000 гостевых номеров в роскошных отелях и частных виллах, открытый аквапарк и аэропорт. У Кима есть личный особняк на побережье, и во время строительства объектов он часто посещал площадку, чтобы контролировать ход реализации проекта.

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Отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил этот курортный город во время своей недавней поездки в Северную Корею. На встрече со своим северокорейским коллегой в Вонсане Лавров заявил, что Россия "сделает всё возможное" для увеличения потока российских туристов в Северную Корею.

Пока неясно, почему Северная Корея решила ограничить доступ иностранцев в курортную зону, но некоторые аналитики считают, что над проектом ещё предстоит поработать.

"Курорт, безусловно, открыт, но он ещё не достроен", — говорится в программе "38 North" в Центре Стимсона, ссылаясь на спутниковые снимки. "Одно из самых больших зданий курорта, отель рядом с отелем "Калмэги", похоже, не используется. Рядом малолюдно, а бассейн на крыше ещё не заполнен водой".

КНДР открывает двери для туристов

Курорт Вонсан-Кальма строится с 2018 года, его позиционируют именно для иностранных отдыхающих. Сегодня, по данным российских туристических агентств, в этом районе построено 17 крупных гостиниц, 37 небольших хостелов, 29 торговых центров и 35 заведений общественного обслуживания.

Считается, что основную часть иностранных посетителей будут составлять российские и китайские туристы, а вот увидеть британцев или американцев там будет трудно.

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