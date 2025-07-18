В Киевском зоопарке заверили, что животные имеют постоянный доступ к чистой питьевой воде, увлажнителям, бассейнам и прудам.

Жаркий летний период является настоящим вызовом не только для людей, но и для большого количества животных. В Киевском зоологическом парке общегосударственного значения на своей странице в Facebook показали, как животные спасаются от жары.

"Жаркий летний период - это всегда вызов для киперов зоопарка. Ведь даже в самый жаркий день каждое животное должно находиться в комфортных условиях, а это в первую очередь - постоянный доступ к чистой питьевой воде, увлажнителям, бассейнам и прудам", - написали в Киевском зоопарке.

Сотрудники зоопарка поделились, что справиться с жарой животным помогают 10 озер и прудов, 32 фонтана, 23 электропоилки, 21 водопад, 33 акваспинера, 25 бассейнов и 58 распылителей. Более того, на территории Киевского зоопарка установлены более 50 различных теневых навесов, включая маленький солнечный зонтик для черепах, а также большую тканевую перголу для слонов.

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"Так что все обитатели наслаждаются водными процедурами, отдыхая в зеленом парке КиевЗоо", - говорится в сообщении.

В Украине исчезает все больше редких птиц

Напомним, что сотрудник Института зоологии имени И.И. Шмальгаузена НАН Украины Геннадий Фесенко говорил о том, что некоторые редкие виды птиц, которые ранее обитали в Украине, полностью исчезли. Он отметил, что некоторые птицы оказались на грани вымирания из-за человеческой деятельности.

Фесенко рассказал, что среди видов, которые недавно вошли в Красную книгу, есть пирникоза серощекая.

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