Непогода будет также и по Львовской области.

Сегодня, 18 июля, на Львовщине ожидаются грозы и дожди. Из-за непогоды синоптики объявили повышенный уровень опасности.

"По городу Львову 18 июля грозы", - предупреждает Львовский региональный центр по гидрометеорологии. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

На Львовщине погода будет хуже.

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"По территории Львовской области 18 июля грозы. Днем местами значительные дожди", - говорится в прогнозе. Из-за непогоды здесь введен II уровень опасности, оранжевый.

Справка УНИАН. II уровень опасности объявляется, когда погода опасна и несет реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Погода во Львове - прогноз на 18 июля

На Львовщине сегодня будет облачно. Днем пройдут кратковременные дожди, местами значительные. Грозы. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с. Температура днем 16 - 21° тепла.

Во Львове в течение дня также будет облачно. Днем ожидается умеренный дождь и грозы. Ветер северо-западный, 7 - 12 м/с. Столбики термометров покажут 18 - 20° тепла. Во время осадков видимость будет ухудшаться.

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