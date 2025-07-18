Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, а евро - 48,25 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 18 июля, снизился на 15 копеек и составляет 42,00 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также снизился на 15 копеек и составляет 48,95 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,25 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,85 грн/евро, а курс продажи - 48,65 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 18 июля, составляет 120 062 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 5 009 790 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк Украины установил на пятницу, 18 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,87 гривни за доллар, то есть украинская валюта ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,45 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 7 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: