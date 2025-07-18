Среди иностранных добровольцев были как идейные борцы за справедливость, так и те, кто просто убегал от несчастной любви.

Хотя война России против Украины является, пожалуй, самым задокументированным вооруженным конфликтом в истории человечества, опыт солдат с передовой до сих пор остается одним из наименее упоминаемых аспектов этой истории. В то время, как основное внимание сосредоточено на более широкой картине войны, британский журналист Колин Фримен решил посвятить свое внимание именно опыту солдат.

В книге "Безумные и храбрые" он рассказал историю группы иностранных добровольцев, которые присоединились к Вооруженным силам Украины в составе Интернационального легиона. Краткий обзор книги делает британское издание The Telegraph, где Фримен когда-то был главным иностранным корреспондентом.

Поток добровольцев, которые двинулись на помощь Украине в первые недели войны, журналист сравнивает с Гражданской войной в Испании 1936-39 годов, когда тысячи волонтеров со всего мира ехали защищать испанскую республику от фашистов.

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На протяжении всей книги Фримен не стесняется описывать различные недостатки украинского Интернационального легиона. В частности он упоминает о проблемах некомпетентности, коррупции и внутренних распрей. По крайней мере один легионер, говорит он, погиб от руки одного из своих товарищей.

Журналист вспоминает распространенное мнение, которое однако не имеет однозначного подтверждения: что президент Зеленский призвал иностранцев присоединиться к ВСУ, не посоветовавшись с военным командованием. И это якобы создало определенные проблемы: в то время Украине хватало и собственных добровольцев, поэтому прибытие иностранцев создавало больше проблем с их подготовкой и интеграцией, чем давало пользы.

Однако, несмотря на все эти проблемы и трудности, история Интернационального легиона тесно связана с проявлениями героизма людей, которые приехали из других стран защищать Украину. Журналист рассказывает, что к легиону присоединились очень разные люди - от ветеранов сирийской гражданской войны, которые воевали против ИГИЛ, до обычных "адреналиновых наркоманов" и людей, которые бежали от несчастной любви.

Так, среди прочих автор книги рассказывает историю британского военного медика Джона Гардинга, который переехал в Украину еще в 2018 году и присоединился к батальону "Азов". Британец быстро обнаружил, что созданная российской пропагандой репутация батальона, как ячейки национал-экстремистов, является чушью. Впоследствии британцу пришлось пройти ад битвы за Мариуполь - одной из самых страшных битв нашего времени. Вместе с побратимами ему пришлось пройти страшную осаду "Азовстали" и значительно худшие месяцы пыток в российском плену.

Еще один герой книги - молодой британец Кристофер Перриман, ветеран службы в Ираке, Сомали и Боснии. Он оставил дома маленького сына, чтобы присоединиться к борьбе с российским агрессором. Перриман считал, что имея большой опыт военной службы, не имеет морального права оставить в беде миллионы украинских родителей, которые такого опыта не имеют. В конце 2023 года Перриман погиб от артиллерийского удара.

После трех с половиной лет войны в Украине судьба иностранных добровольцев сложилась по-разному, рассказывает автор книги. Кто-то из них погиб, другие вернулись домой и сейчас лечат посттравматическое стрессовое расстройство. Однако некоторые из них до сих пор остаются в Украине и продолжают борьбу вместе с украинцами.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в начале этой недели президент США выставил ультиматум Москве: либо Россия и Украина заключают "справедливое" соглашение о прекращении войны, либо через 50 дней США введут новые жесткие санкции против агрессора.

Однако многие аналитики сомневаются, что Путин отступится, потому что Трамп уже приучил его к мысли, что подобные угрозы являются лишь пустой болтовней. Некоторые обозреватели и сами считают, что Трамп действительно ничего не сделает, когда время ультиматума пройдет.

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