Противовоздушная оборона делает все возможное, Киев имеет мощную защиту, но этого недостаточно.

На этой неделе, во время визита в Украину спецпредставителя президента США Кита Келлога, в Киеве наблюдалось некоторое затишье - значительно уменьшилась интенсивность обстрелов, в частности дроновых атак. Однако в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Киев остается среди приоритетных целей российских оккупантов.

В частности, его попросили прокомментировать тот факт, что эта неделя в Украине, в частности в Киеве, была относительно спокойной, и многие аналитики связывают это с визитом Кита Келлога. Военного спросили, действительно ли это связанные между собой события, происходят ли определенные процессы, например, готовится ли РФ к массированной атаке.

"Процессы - процессами... У врага есть определенные приоритетные объекты, которые он хочет всегда поразить. И столица Украины - один из самых приоритетных в их задаче городов, где есть те объекты, которые представляют их интерес. Поэтому можно предположения разные делать... Киев уже на себя взял столько ударов - пожалуй, это один из самых атакованных городов Украины", - сказал Игнат.

Видео дня

По его словам, противовоздушная оборона делает все возможное, Киев имеет мощную защиту, но этого не достаточно для того, чтобы уберечься от баллистики. Игнат отметил, что Киев - огромный город, а радар системы Patriot "смотрит" в одну сторону.

"Если враг запускает ракеты с разных направлений, то соответственно баллистика сбивается в радиусе 25 км от системы Patriot. То есть, нужно несколько таких комплексов, чтобы защитить такие города как Киев", - подчеркнул Игнат.

Чем плохо то, что Россия не била по Киеву, пока там был Келлог

Как писал УНИАН, спецпредставитель США Кит Келлог прибыл в Украину 14 июля, и с тех пор не было атак россиян по Киеву. В том, что россияне не бьют сейчас по Киеву, пока там находится Келлог, военный обозреватель Денис Попович видит и негативный момент.

По его мнению, оккупанты прекратили бить по Киеву, чтобы лишний раз не давать поводов Кэллогу. Однако есть две стороны медали - Кэллог уедет, а за этот срок произошло накопление дронов у россиян. Вероятно, что после того, как спецпредставитель президента США уедет из Украины, россияне могут ударить большим количеством дронов, считает Попович.

Вас также могут заинтересовать новости: