Этот тренер и наемник в одном лице с начала широкомасштабного вторжения РФ воевал против Украины.

В Мали уничтожен Игорь Нестеров, который был наемником частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" и тренером российского боксера Александра Поветкина.

Об этом УНИАН сообщили источники в украинской разведке. "Террорист Нестеров был убит во время выполнения им "боевого задания" на северо-западе Африки", - сказал собеседник.

Источник добавил, что ранее "вагнеровцы" заявляли, что "выполнили миссию" в Мали, впрочем продолжают нести потери там.

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Собеседник поделился, что Нестеров с начала широкомасштабного вторжения России участвовал в войне против Украины. Он часто позировал на фото вместе с другими российскими террористами. Войну России против Украины поддержал и воспитанник Нестерова, российский боксер Александр Поветкин.

"Вагнер" в Африке

Террористы из ЧВК "Вагнер" продолжают помогать хунте в Мали, Нигере и Буркино-Фасо.

После свержения режимов, новая "власть" этих стран отказалась от французских войск, которые находились на территории своих бывших колоний. Вместо этого хунта запросила помощи у России, которая отправила туда наемников из ЧВК "Вагнер".

Издание Independent отмечало, что насилие в Мали обострилось после того, как российские наемники прибыли туда после государственного переворота в 2021 году. Хунта в Мали усилила операции, нанося смертоносные удары беспилотниками по скоплениям мирных жителей, а также рейды в сопровождении российских наемников, которые убивали мирных жителей.

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