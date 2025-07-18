Цены на размещение и еду на этих островах порадуют даже самых экономных туристов.

Большинство инфлюенсеров в сфере путешествий упускают из виду, что по многим идеальным местам для отдыха или историческим центрам невозможно пройти, не наткнувшись на толпы туристов.

Но, как пишет Traveloffpath, есть несколько европейских мест, которым удалось успешно избежать этой тенденции. Издание указало, что речь идет о пятом по велечине острове Греции, Хиосе, который остается вне поля зрения туристов. Аналогичная ситуация с Эль-Йерро, одним из менее известных испанских Канарских островов.

Хиос - это часть Греции, о существовании которой большинство туристов не знают. Остров граничит с Турцией и известен нетронутыми золотисто-песчаными пляжами, прекрасными бухтами, бирюзовым морем, и древними памятниками, выдержавшими испытание временем.

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На Хиосе нет международного аэропорта, и добраться туда можно только на пароме или самолете из Афин или Салоников, что затрудняет приток сюда массового туризма.

Некоторые из обязательных к посещению мест включают три городка с мощеными улочками и источающие средневековое очарование, византийский монастырь Неа Мони, находящийся под защитой ЮНЕСКО, и город Хиос с его знаменитыми ветряными мельницами и живописной набережной.

К тому же, Хиос значительно дешевле других островов Эгейского моря, таких как Санторини или Миконос: в пик сезона номера стоят от $54 на взрослого, а ужин с гиросом в семейной таверне обойдется максимум в $12.

Эль-Йерро - полная противоположность Хиосу: здесь меньше пышной растительности, больше дикой природы, а достопримечательности в основном природные.

По Эль-Йерро проложены пешеходные тропы, ведущие к вулканическим скалам, естественным бассейнам, окруженным лавовыми скалами, и необычным сельскохозяйственным угодьям, которые составляют биосферный заповедник, находящийся под контролем ЮНЕСКО.

Туристы приезжают сюда в основном ради прогулок, солнышка и суеты современного мира.

Это самый малолюдный остров Испании: здесь всего 1000 гостевых мест, расположенных в скромных таунхаусах, пансионатах и загородных домах, поэтому, независимо от времени года, здесь никогда не бывает многолюдно.

Единственный способ добраться до Эль-Йерро - сначала долететь до Тенерифе-Север или Гран-Канарии.

Ночевка в местном пансионе, таком как Casa Trudo, обойдется для взрослого всего в $22,50 за ночь, а если вы отправитесь на ужин в Вальверде, колоритный главный город, то основное блюдо из морепродуктов и немного вина обойдутся вам где-то в $11–$16.

Ранее УНИАН.Туризм писал о том, что туристам назвали 5 жемчужин Европы со старинным шармом и без толп туристов. Плюс в том, что все их можно посетить уже этим летом.

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