Аналитики рассказали, как будет работать такая система.

Американские военные и европейские страны-члены НАТО начинают реализовывать новый план "Восточная фланговая линия сдерживания", которая имеет целью укрепить наземный потенциал и оборонно-промышленное взаимодействие в рамках Альянса.

Такой план предусматривает создание "единой пусковой установки" при возможных типах боеприпасов и развертывание координации действий военных через "облачные" системы сбора данных. Об этом рассказал командующий американскими силами (U.S. Army Europe and Africa commander) генерал Кристофер Донахью, передает Defense News.

В то же время в Defense Express отметили, что в этом случае фактически речь идет о концепции, в рамках которой основным ударным инструментом будет пусковая установка, из которой теоретически можно будет стрелять почти всем - от дронов-камикадзе и до управляемых ракет. А что касается обмена данными между подразделениями, то он будет "заведен" в "облачную" систему.

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"То есть в данном случае речь о технологичности, которая должна служить минимизации затрат ресурсов на военное присутствие США в Европе в условно мирное время и на ведение боевых действий в случае "большой войны" против РФ", - подчеркнули в материале.

Также в Defense News подчеркнули, что европейские страны-участники НАТО якобы уже приобрели платформу искусственного интеллекта Maven Smart System от компании Palantir.

По словам аналитиков Defense Express, пока конкретный функционал этой системы неизвестен, но они предполагают, что в данном случае может идти речь о более продвинутом аналоге системы обмена данными Link 16.

"Американские военные поставили перед собой задачу "минимизировать стоимость систем", и похоже, что в данном случае траектория пошла по максималистскому пути - то есть сделать просто "единую пусковую установку", из которой можно будет стрелять буквально всем. Вопрос о конфигурации исполнения (то есть мобильная или стационарная), вероятно, был отодвинут на второй план", - подчеркнули в издании.

В свою очередь Донахью сказал, что именно такая структура решения является решением "проблемы массы и импульса", которую во время войны против Украины смогла создать Россия.

"Ну, а в свою очередь такая концепция родилась из переосмысления опыта боевых действий на территории нашей страны, где практика показала, что "море можно завоевывать с земли, и также с земли можно прорывать "зону закрытого доступа" A2AD"", - подытожили в Defense Express.

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Как писал УНИАН, в Индии тестируют новую гиперзвуковую ракету, которая может двигаться со скоростью, в восемь раз превышающей скорость звука, а также поражать цели на расстоянии до 1500 километров.

По словам экспертов, характеристики этой ракеты значительно превышают возможности российского гиперзвукового оружия. В то же время российские корни этого оружия отражены даже в названии. Первая часть названия происходит от реки Брахмапутра, а вторая - от реки Москва.

В то же время издание Reuters писало, что Украина предлагает иностранным производителям испытывать их новое оружие на поле боя. Организатором этого является платформа Brave1, которая составила список военных технологий, которые хотела бы испытать. Одним из приоритетов является противовоздушная оборона.

"У нас есть перечень приоритетов. Один из них - противовоздушная оборона: новые средства противовоздушной обороны, перехватчики беспилотников, системы с искусственным интеллектом, все решения против скользящих бомб", - рассказал руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз.

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