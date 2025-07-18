Заметнее всего температура изменится на западе страны.

На выходных погода в Украине начнет меняться. Дожди продолжатся, но их интенсивность снизится, а температура будет постепенно повышаться. Уже к концу недели на западе страны потеплеет до +24°...+27°. В большинстве северных областей останется приятная свежесть +22°...+23°, а на юге и востоке ожидается 30-градусная жара. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +16°, днем +20°, дождь с грозой. В воскресенье ночью ожидается +16°, а днем +23°, небольшая облачность, дождь.

Во Львове в субботу ночью +13°, днем +21°, небольшая облачность, дождь. В воскресенье ночью +14°, днем +24°, небольшая облачность, дождь.

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В Луцке в субботу ночью +15°, днем +22°, пасмурно, дождь с грозой. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +15°...+22°, дождь. В воскресенье температура будет +15°...+24°, небольшая облачность, гроза.

В субботу в Одессе будет ясно, температура ночью +17°, днем +27°. В воскресенье - небольшая облачность, +20°...+27°, небольшой дождь.

В Харькове в субботу температура ночью составит +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+28°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье температура составит +20°...+29°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +19°...+29°. В воскресенье +17°...+30°, ясно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье ночью ожидается +20°, днем +33°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +19°, днем +33°, гроза. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +33°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +20°, днем +33°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +20°, днем +32°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениямИ, ливень. Температура ночью +10°, днем до +20°. В воскресенье ночью температура составит +11°, днем столбики термометров покажут +23°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +13°, днем +23°, облачно с прояснениямИ, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, ливень. Температура ночью составит +16°, днем +24°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, легкий дождь, температура до +22°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, температура +16°...+24°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, ливень, до +21°. В воскресенье - небольшая облачность, легкий дождь, +13°...+25°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +17°, днем +28°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +19°...+28°.

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