Лучшую оценку по инфляционным ожиданиям установили финансовые аналитики.

Национальный банк провел опрос среди предприятий, банков, финансовых аналитиков и домохозяйств. Банкиры, бизнес и население не ожидают, что в следующие 12 месяцев уровень инфляции в Украине упадет ниже 10%. Об этом свидетельствуют результаты опроса НБУ.

Отмечается, что в июле банкиры ухудшили инфляционные ожидания до 11,6%. Ранее, в апреле, они прогнозировали инфляцию на уровне 9,8%.

Руководители предприятий последний раз в мае прогнозировали уровень инфляции на уровне 10,9%. Предыдущий прогноз за февраль этого года был равен 11,5%.

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При этом среди населения ожидания относительно роста цен в июне выросло до 10,8%. До этого, в мае, этот показатель составлял 10,2%, а в апреле 10,1%.

В то же время наилучшую оценку установили финансовые аналитики. Они в июле улучшили свой прогноз до 7,5%. Предыдущий их прогноз по инфляционным ожиданиям составлял 7,9% в мае 2025 года.

Инфляция в Украине - последние новости

По данным Госстата, за последний год в Украине подорожали практически все основные продукты, некоторые - втрое.

В то же время годовая инфляция в июне 2025-го, по сравнению с июнем 2024-го, впервые за год замедлилась - до 14,3%. По сравнению с маем, инфляция на потребительском рынке в июне составила 0,8%.

При этом в Нацбанке отметили, что зарплаты украинцев не успевают за ростом цен. Согласно недавним данным НБУ, инфляция "съедает" рост доходов.

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