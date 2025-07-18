Песня уже успела покорить сердца украинских слушателей.

Популярный украинский певец Артем Пивоваров презентовал видеоработу на новый трек "Fight for Life (feat. Usyk)", который записал вместе с известным боксером Александром Усиком и DJ Ольгой Королевой.

За день до боя Усика с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа артист показал клип в виде видеоигры.

"Эта история рассказывает о вечной битве между светом и тьмой. В центре истории три персонажа: Усик - воин-искатель, Королева - олицетворение вдохновения и гармонии, и Пивоваров, как источник высшей энергии. На своем пути главный герой сталкивается с разрушительными силами, и именно это сейчас переживает украинский народ. Эта работа еще раз напоминает о силе и стойкости, с которыми украинцы выдерживают все вызовы в нелегкой борьбе", - отметили создатели клипа.

Видео дня

Сам Пивоваров также высказался о новой видеоработе так:

"Нам удалось подготовить "Fight for Life" к легендарному бою непобедимого чемпиона, который будет защищать свой пояс и в очередной раз покажет, что украинцы - несокрушимый волевой народ".

Реакция сети

Украинцы уже высоко оценили новый трек в сети:

"Невероятная коллаборация, вдохновляет и заставляет не сдаваться"

"Вау! Мурашки от прослушивания... Такая крутая энергетика этой песни"

"Это взрыв эмоций и силы, который заряжает на борьбу ежеминутно"

"Разрыв! Трек, который поднимает силу духа".

К слову, реванш между Александром Усиком и Дениелем Дюбуа состоится уже завтра, 19 июля, в Лондоне на Уэмбли. Боксеры будут соревноваться за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Песня "Fight for Life" будет звучать на арене и в трансляциях.

Напомним, ранее Александр Усик "выгулял" в Лондоне уникальный костюм от украинского бренда с авторской вышивкой.

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