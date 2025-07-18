Произошло это после новой сенсационной публикации в WSJ об отношениях американского лидера с Эпштейном.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о намерении судиться с всемирно известным изданием The Wall Street Journal и его владельцем Рупертом Мердоком. Кроме того, он поручил генпрокурору США Пэм Бонди начать рассекречивание показаний по уголовному делу против скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает Politico. Отмечается, что произошло это после новой сенсационной публикации в WSJ об отношениях американского лидера с Эпштейном.

"Исходя из нелепой огласки, которую получил Джеффри Эпштейн, я попросил генерального прокурора Пэм Бонди предоставить все соответствующие показания Большого жюри, при условии одобрения судом. Эта афера, увековеченная демократами, должна закончиться прямо сейчас!" – написал он в соцсетях.

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Неясно, одобрит ли суд эту просьбу Трампа.

Издание добавляет, что сообщение президента США появилось менее чем через час после его реакции на публикацию WSJ, где утверждалось, что Трамп получил от Эпштейна "пикантное письмо" на день рождения. По словам американского лидера, он лично предупреждал Мердока и главреда издания Эмму Такер, что это якобы "фейк" еще до публикации материала. Саму историю он назвал "ложной" и "клеветнической" и пообещал обратиться в суд.

Белый дом, в свою очередь, тоже поспешил назвать статью неправдивой. К примеру, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал публикацию "полной и абсолютной чушью". Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала эту историю "заказной статьей". По ее словам, издание "отказалось показать нам письмо и признало, что даже не располагает им, когда мы попросили их проверить этот документ".

Примечательно, что еще недавно Левитт подчеркивала, что материалы дела Эпштейна рассекретят лишь в том случае, если Министерство юстиции или ФБР найдут новые "достоверные доказательства". Но за считанные минуты после заявления Трампа, генпрокурор Бонди заявила, что готова это сделать.

Но есть несколько нюансов относительно этого призыва президента США. Во-первых, правила тайны Большого жюри чрезвычайно строгие, и суды неохотно их отменяют, несмотря на их политическую значимость. И в деле Эпштейна чувствительность особенно высока, ведь большинство жертв и свидетелей живы, а партнерша Эпштейна Гислейн Максвелл все еще оспаривает осуждение за сговор с ним с целью сексуального насилия над несовершеннолетними.

Кроме того, материалы Большого жюри представляют лишь часть доказательств, собранных Министерством юстиции в связи с расследованием дела Эпштейна. Поэтому даже если бы суд принял решение об их рассекречивании, они не будут включать значительную часть того, что в народе называют "файлами Эпштейна", объясняют журналисты.

Бывший федеральный прокурор США Дэн Голдман также отметил, что показания Большого жюри, которые призывает раскрыть Трамп, в основном будут касаться только Эпштейна и Максвелл. Они могут не содержать таких вещей как видео, фотографии и отчеты о допросах свидетелей.

Дело Эпштейна

Джеффри Эпштейн – скандальный американский финансист. Его неоднократно обвиняли в сексуальных преступлениях за связи с несовершеннолетними и организации проституции. В 2019 году он покончил жизнь самоубийством в одной из тюрем США.

Британская светская львица Гислейн Максвелл, давняя партнерша Эпштейна, также была осуждена в декабре 2021 года за помощь ему в поиске девушек и в некоторых случаях за жестокое обращение с ними. Ее приговорили к 20 годам лишения свободы.

Среди "клиентов" Эпштейна всплывали имена таких известных людей как Билл Клинтон и Дональд Трамп, Майкл Джексон, Билл Гейтс и другие.

В июне 2025 года во время скандала между Трампом и Илоном Маском миллиардер заявил, что Трамп якобы является фигурантом "файлов Эпштейна" и именно поэтому эти документы не публикуются. Впоследствии Маск удалил нашумевший пост.

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