Есть шансы выбить россиян: в 'Стальной границе' рассказали о ситуации на Сумщине

Силы обороны проводят контрнаступательные мероприятия на Сумском направлении.

На Сумщине российские оккупационные войска остановлены, и есть все шансы выбить их с этой территории. Об этом в эфире "Эспрессо" сказал начальник пресс-службы штурмовой бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" подполковник Иван Шевцов.

"Есть шанс отбить всю территорию Сумской области. Сейчас Силы обороны над этим активно работают. Уже есть несколько освобожденных населенных пунктов. Мы подтягиваем свои резервы и работаем над тем, чтобы уничтожить врага", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что условия на этом участке фронта, в частности, особенности местности, не позволяют быстро двигаться.

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"Но вражеские силы на Сумском направлении остановлены и сейчас Силы обороны проводят контрнаступательные мероприятия", - сказал Шевцов.

Он рассказал, что на сегодня Силы обороны пытаются выбить врага за Юнаковкой, но на это нужно время.

"Очень быстро это не сделаем", - добавил Шевцов.

Он отметил, что Андреевка, которую освободили Силы обороны, и другие населенные пункты Сумщины, которые находятся в зоне боевых действий, фактически полностью разрушены, уцелевших домов не осталось - там только руины.

Последние новости о ситуации на Сумщине

Как сообщал УНИАН, украинские войска недавно продвинулись на севере Сумщины в результате серии постоянных контратак.

Американский Институт изучения войны (ISW) отмечал, что ВСУ продвинулись на севере и северо-востоке Кондратовки (к северу от Сум). При этом аналитики также ссылаются на украинского военного обозревателя Константина Машовца, который сообщал 7 июля, что украинские войска продвинулись между Кондратьевкой и Константиновкой (к северу от Кондратьевки) и на восток от Алексеевки (к востоку от Кондратьевки) и вошли в Новониколаевку (к северо-востоку от Алексеевки).

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