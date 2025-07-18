Си намерен пригласить Трампа на парад по поводу окончания Второй мировой войны 3 сентября, на этом праздновании будет и Путин.

Лидер Китая Си Цзиньпин хочет устроить трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Как пишет The Times, существуют предположения, что Си пригласит Трампа на парад в Китай по поводу окончания Второй мировой войны в сентябре. На этом праздновании будет и Путин, который уже принял приглашение китайского лидера.

Издание отмечает, что аналитики, а также некоторые граждане Китая призывали Си Цзиньпина воспользоваться этим поводом и провести трёхсторонний саммит с Трампом и Путиным.

"Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября?" — заявил Цзинь Цаньжун, один из самых известных китайских комментаторов-националистов. - "Если президент Трамп посетит Китай и посетит парад 3 сентября, это пошлёт миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности".

Видео дня

Как напоминает The Times, ранее Трамп и Си Цзиньпин направили друг другу приглашения о визитах, хотя и не назначали даты. Саммит в рамках военных мероприятий стал бы хорошим поводом для встречи, считает издание.

Отмечается, что Си Цзиньпин рассматривает торжество как способ подчеркнуть солидарность с бывшими союзниками, в частности с Россией, которая также понесла огромные потери во Второй мировой войне. Тайваньский аналитик Вэнь-Ти Сун заявил, что сентябрьские мероприятия также станут полезным способом отвлечь нацию от политических проблем, включая вялый экономический спад.

"В свою очередь для Трампа визит в Китай и встреча с Путиным и Си Цзиньпином будут соответствовать его глубоко личностному подходу к руководству. Это также успокоит как Си Цзиньпина, так и Путина, которые видели, как Трамп унижал национальных лидеров, посещая Вашингтон, и которые рассматривают саммит в Пекине как способ контролировать как повестку дня, так и политические послания".

В то же время по этой же причине советники Трампа могут убедить его не соглашаться на этот визит, который стал бы политическим триумфом для двух других лидеров, особенно Си Цзиньпина, пишет издание.

"Я думаю, шансы невелики", — сказал Сун. - "Китай может пригласить Трампа, но Трамп вряд ли согласится. Трамп, возможно, хочет чувствовать себя великим человеком, имеющим историческое значение, и делить сцену с двумя другими сильными лидерами великих держав, но Трамп предпочтёт встретиться с ними на территории США. Я не вижу, чтобы Трамп был заинтересован в том, чтобы быть всего лишь одним из трех друзей на вечеринке Си Цзиньпина".

Китай раскритиковал ультиматум Трампа Путину

Ранее Трамп объявил, что введет вторичные пошлины против РФ и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по мирному урегулированию в Украине.

После этого Си Цзиньпин пообещал усилить свою поддержку РФ. Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что КНР решительно выступает против любых односторонних санкций, добавив, что "принуждение и давление ни к чему не приведут".

Вас также могут заинтересовать новости: