Такой объект ранее использовался для вывода спутника на орбиту.

На ключевой ракетной станции Северной Кореи, с которой проводились последние запуски спутников-шпионов и другие ракетные испытания, завершилось строительство нового морского пирса. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки ICEYE, передает Reuters.

"Пирс на станции запуска спутников Сохе, который видно на снимках, позволяет транспортировать большие ракетные компоненты, чем это было возможно ранее по железной дороге", - говорится в выводах ICEYE, которые получило агентство Reuters.

Таким образом большие компоненты позволят размещать на этой площадке ракеты, которые смогут преодолевать большие расстояния.

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Большие компоненты позволят размещать на этой площадке ракеты, способные преодолевать большие расстояния.

В Reuters напомнили, что лидер КНДР Ким Чен Ын в 2022 году проверил объект Сохе и приказал модернизировать и расширить его, чтобы обеспечить возможность запуска различных ракет, которые в частности могут нести военные спутники-шпионы.

Отмечается, что объект использовался для вывода спутника на орбиту, а также для испытания различных компонентов ракет, среди которых ракетные двигатели и космические ракеты-носители. По словам южнокорейских и американских официальных лиц, эти компоненты требуют технологий, похожих на те, что используются в межконтинентальных баллистических ракетах.

Кроме того, снимок от 9 июля показывает и пирс с новым причалом и судами, которые указывают на потенциальный оперативный статус. Согласно ICEYE, это знак, который может помочь усилить логистические возможности Сохе.

В ICEYE добавили, что разработка и завершение строительства пирса продолжались около 28 месяцев.

В свою очередь южнокорейские чиновники отметили, что в рамках растущих военных связей с Москвой Северная Корея, скорее всего, получает помощь от РФ в своей спутниковой программе в обмен на отправку войск для поддержки России в войне против Украины.

По словам южнокорейских чиновников, в рамках растущих военных связей с Москвой Северная Корея, вероятно, получает помощь от России в своей спутниковой программе в обмен на отправку войск для поддержки России в войне против Украины.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее военная разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР, вероятно, передала России 12 млн снарядов калибра 152 мм. По информации разведчиков, Северная Корея уже поставила РФ около 28 тысяч контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами. Кроме того, разведка страны считает, что КНДР, вероятно, направит дополнительные войска в Россию в июле или августе.

Также сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Северную Корею и сделал заявления о войне в Украине. Он отметил, что у РФ не было причин отказываться от помощи КНДР войне в Украине, "это было искреннее проявление солидарности".

В то же время Лавров сказал, что вопрос о дальнейшей помощи России в войне решает сам Ким Чен Ын.

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