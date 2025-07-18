Эти породы формировались для того, чтобы жить в тесном контакте с людьми, даря им ласку и преданность.

В некоторых породах собак природой заложена способность развеселить своего хозяина и вытянуть его из депрессии, пишет Paradepets. Как объясняет доктор ветеринарной медицины Абель Гонсалес, многие породы на протяжении поколений формировались для того, чтобы жить в тесном контакте с людьми, даря им ласку и преданность.

Ветеринары отмечают семь самых жизнерадостных пород собак, которые смогут поднять вам настроение даже в самые депрессивные дни.

1. Бишон-фризе

Доктор ветеринарной медицины Нита Васудевеан описывает их как "жизнерадостных, ласковых и всегда готовых подарить вам улыбку". Кроме того, их шерсть гипоаллергенна.

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"Бишон-фризе — весёлый и дружелюбный компаньон, который хорошо ладит с детьми, другими собаками и, честно говоря, со всеми, кого встречает", — говорит доктор ветеринарной медицины Нелл Остермайер.

2. Уиппет

Эта жизнерадостная порода собак может заставить вас не только улыбнуться, но и посмеяться от души.

"Удивительно чувствительные для борзой, уиппеты — ласковые домоседы с короткими вспышками энергии", — делится доктор Гонсалес. "Их спокойное, элегантное поведение делает их идеальными для тихих семей, и они невероятно нежны с хозяевами".

3. Малый вандейский бассет-гриффон

Эта жизнерадостная порода собак была выведена для охоты на кроликов и других мелких животных в регионе Вандея во Франции.

"Поскольку они охотились группами, они могут стать хорошими компаньонами в подходящей семье, которая обеспечит им много внимания и активности", — объясняет доктор Остермайер. "Без семьи они могут заскучать и начать вести себя разрушительно. С семьей они могут стать ласковыми и преданными".

4. Вельш-корги пемброк

Корги любят умственную стимуляцию, прекрасно себя чувствуют с уверенными хозяевами и привносят индивидуальность в небольшие пространства, но при этом сильно линяют, говорит доктор Гонсалес.

"Известно, что они также могут охотиться на маленьких детей, если не обучены должным образом", — говорит доктор Остермайер.

5. Стаффордширский бультерьер

Доктор Гонсалес отмечает, что за любвеобильный характер стаффордширские терьеры заслужил иочаровательное прозвище "собака-нянька".

"Стаффордширские терьеры ласковые, эмоционально восприимчивые и всегда готовы к переменам", — отмечает доктор Гонсалес.

6. Бостон-терьер

"Дружелюбные, чудаковатые и сложенные как персонажи мультфильмов, бостон-терьеры — прирожденные комики", — говорит доктор Гонсалес. "Они компактные, легко адаптируются и прекрасно себя чувствуют в домах, где им дарят мягкую структуру и много любви".

Доктор Гонсалес также советует владельцам бостон-терьеров помнить, что эта порода — брахицефальная. В теплые дни не перегревайте собаку: сократите прогулки, наполните миску водой и включите кондиционер.

7. Гаванский бишон

Жизнерадостный, ласковый и всегда готовый угодить, гаванский бишон — настоящая общительная бабочка, говорит доктор Васудевеан.

"Главное, чтобы они были в центре внимания, что несложно обеспечить, учитывая их жизнерадостный и дружелюбный характер", говорит доктор Остермайер.

Ранее эксперты назвали 13 самых ласковых пород собак, которые замечательно ладят с детьми.

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