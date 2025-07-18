Аналитик отметил, что вскоре затишье закончится и рассказал, с какой силой могут ударить оккупанты.

В последние две ночи оккупанты значительно снизили применение комбинированной компоненты, которую составляют Shahed-136, "Гербера" и "Пародия", что явно указывает на накопление.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что в ночь на 17 июля оккупанты применили 64 дрона, таким образом, накопление могло составить 140 незадействованных средств, а в ночь на 18 июля – 35 дронов, накопление около 170.

Таким образом, с учетом сегодняшних суток, общий запас Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" из произведенных и накопленных средств может превышать 500 единиц.

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"В июле суточная выдача готовой продукции Shahed-136 стала составлять 100 единиц +/- 10%-15%. Суточная выдача готовой продукции дронов-приманок "Гербера"/"Пародия" превышает 100 единиц, но вариация +/- 10%-15% больше все таки в +15%, поскольку дрон дешевый и примитивный", - поделился расчетами Коваленко.

Аналитик отметил, что в июле оккупанты впервые произвели в течение суток более 200 готовой продукции этой комбинированной категории.

"Если тенденция верна, то в ближайшее время может быть осуществлен концентрированный массированный налет, в том числе и по столице", - спрогнозировал Коваленко.

Удары россиян по Киеву

В крайние несколько дней многие заметили, что оккупанти перестали бить по Киеву. Многие связали это затишье с визитом спецпредставителя США по Украине Кита Келлога в Киев.

Даже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кремлевский повелитель Путин боится США, о чем говорит снижение интенсивности российских ударов по Киеву во время визитов американских чиновников, в частност Келлога.

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