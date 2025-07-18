Дикий объяснил, почему США могут быть заинтересованы в покупке украинских дронов

Украина производит значительно быстрее дроны, чем это делают американские производители, подчеркнул эксперт.

Украинские дроны дешевле в производстве, чем американские, и их легче производить массово. Этот фактор может сыграть, чтобы американцы начали покупать украинские изделия. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио NV.

"Американские дроны не хуже наших. Наоборот. На сегодняшний день они значительно лучше наших. И так еще долгое время будет оставаться. Но, есть большой нюанс. Они, условно говоря, в два, три, пять раз лучше, и при этом - в 50-100 раз дороже", - отметил Дикий.

Вместе с тем, он обращает внимание на важность фактора времени в условиях войны - фактор скорости изготовления дронов.

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"Американская промышленность в этом плане очень медленная. Они (делают) очень качественную продукцию... Но они это делают крайне медленно и очень дорого", - заявил Дикий.

По его мнению, в войне побеждает тот, кто наладил дешевое массовое производство, как это было в предыдущие две Мировые войны.

"И вот именно за этим они сейчас к нам обращаются - за дешевым и массовым, не за супер технологичным. И действительно есть что им предложить. Это абсолютно может быть взаимовыгодное сотрудничество", - считает Дикий.

США и Украина - последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты хотят покупать дроны, произведенные в Украине. Зато Украина стремится приобрести другое оружие от американских производителей, чтобы создать воздушный щит. Это обсуждается с президентом США Дональдом Трампом.

"Есть много дронов, которые имеем только мы. И мы обсуждаем это с президентом Трампом. Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. Он мне сказал, что Америка хочет покупать украинские беспилотники... Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", - подчеркнул украинский лидер.

В то же время издание Bloomberg написало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул на переговоры с США о закупке оружия для Украины.

"Мы работаем с союзниками над предоставлением возможностей, а также поддержки, которая стоит за этим, чтобы гарантировать эффективность любых возможностей в Украине", - сказал Стармер на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Отмечается, что может идти речь о поставках Patriot в Украину посредством продажи европейским союзникам США.

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