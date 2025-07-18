В перечне есть Крыса и Дракон.

18 июля - особенный день в китайской астрологии: пятница под управлением Земляной Крысы в месяц Водяной Овцы и год Деревянной Змеи. Такой астрологический фон усиливает энергию начинаний, обещая мощный импульс для будущего успеха, пишет YourTango.

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Крыса

День совпадает с вашим знаком, а энергия посвящения запускает важный процесс. Вам откроется шанс сделать первый шаг к мечте, не идеальный, но значимый. Главное - решиться.

Дракон

Вам больше не нужно ждать одобрения извне. Вы сами себе даете зеленый свет. Сегодняшнее решение может стать началом нового этапа - внутренне и внешне богатого.

Обезьяна

Наступает поворотный момент в отношениях. Кто-то проявит откровенность, или это сделаете вы. Эмоциональная честность запускает позитивные перемены и неожиданную удачу.

Змея

Путь, который вы откладывали, вдруг становится очевидным. Все складывается логично, и это знак, что вы готовы идти дальше. Удача проявится в верных решениях.

Тигр

Вы упростите свою жизнь и этим запустите цепочку положительных перемен. Одно точное решение повлечёт за собой порядок в других сферах. Все становится на свои места.

Коза

Сегодня вы внутренне разрешите себе то, чего раньше боялись. Вы поверите в свою ценность, и это откроет дорогу к хорошему. Первый шаг будет сделан с верой, а не с сомнением.

Напомним, ранее астролог рассказала, какой один знак Зодиака впервые за 84 года получит редкий шанс изменить судьбу.

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