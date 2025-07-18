Agent Mode сочетает в себе возможности ChatGPT, Operator и Deep Research.

OpenAI представила универсального ИИ-агента в ChatGPT, способного выполнять задачи на компьютере и в браузере без участия человека. Новинка может самостоятельно оформлять заказы на сайтах, запускать приложения, и даже планировать путешествия.

ChatGPT Agent объединяет в себе функционал двух предыдущих "агентов" – браузерного Operator и исследовательского Deep Research. Теперь ChatGPT способен работать с API, браузером и терминалом как полноценный агент, говорится в блоге разработчиков.

Перед выполнением ключевых действий искусственный интеллект запрашивает разрешение и показывает прогресс в реальном времени. При необходимости пользователь в любой момент может остановить задачу или изменить ее.

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Согласно данным OpenAI, Agent набрал 41,6% в сложном тесте, охватывающем тысячи вопросов по более чем ста различным дисциплинам – это примерно вдвое превышает результаты моделей o3 и o4-mini.

Новинка уже доступна подписчикам Plus, Pro и Team. Чтобы активировать его, нужно выбрать "режим агента" в контекстном меню инструментов ChatGPT.

Как УНИАН уже рассказывал, в ChatGPT сильно упростили создание картинок. Больше не нужно писать огромные детальные промпты, нейросеть сделает это за вас.

Напомним, Илон Маск накануне представил Grok 4, назвав ее "самым умным ИИ в истории человечества". Позже выяснилось, что для ответов на спорные вопросы чат-бот регулярно обращается к личным публикациям самого Маска.

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