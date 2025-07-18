В списке есть Лев и Близнецы.

С 18 июля 2025 года начинается ретроградный Меркурий, а это значит, что для четырех знаков Зодиака начинается особенно благоприятный период. Уран во Льве, соединяясь с Венерой и Южным Узлом Судьбы, открывает путь к деньгам, любви и важным переменам. Особенно ярко это проявится у Львов, Близнецов, Дев и Раков, пишет YourTango.

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Лев

Этот день станет отправной точкой для значительных сдвигов. Ретроградный Меркурий активирует ваш знак, усиливая интуицию и давая понять, что пришло время получить своё. Подсказки будут приходить в виде символов, повторяющихся чисел или неожиданных встреч. Прислушивайтесь к внутреннему голосу, он укажет верное направление.

Близнецы

Ваша сила - в слове, и сейчас как никогда важно говорить о чувствах. 18 июля вы сможете приблизить желаемое, особенно в сфере любви. Коммуникации активируются, вы сможете смело признаться в симпатии или наладить важные связи. Все, что идет от сердца, будет услышано и возвращено с теплом.

Дева

Для вас ретроградный Меркурий - рабочая энергия. Венера в секторе карьеры способствует неожиданным предложениям, выгодным знакомствам и даже возвращению людей, связанных с вашим профессиональным прошлым. Вы почувствуете, что находитесь на верном пути, и ваши усилия начинают приносить отдачу.

Рак

Для Раков начинается период восстановления справедливости. Вопросы долгов, обещаний или прежних недопониманий могут внезапно разрешиться. Меркурий возвращает то, что вам было должно, особенно в финансовом и эмоциональном плане. Это шанс освободиться от старого груза и пойти вперёд с облегчением.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие пять знаков Зодиака вскоре попрощаются с трудностями.

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