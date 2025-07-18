В украинский прокат фильм выйдет 9 октября 2025 года.

Кинокомпания Walt Disney Pictures показала новый трейлер научно-фантастического экшна "Трон: Арес" (Tron: Ares), из которого стало немного больше известно о его сюжете.

В центре истории – чрезвычайно развитая программа Арес, которую отправляют из цифрового мира в реальный для выполнения опасной миссии, что становится первым контактом человечества с существами искусственного интеллекта. Однако в процессе у программы развивается желание к познанию мира и самой себя.

Главные роли в фильме исполняют Джаред Лето ("Реквием по мечте", "Бойцовский клуб", "Отряд самоубийц"), Грета Ли ("Прошлые жизни", сериал "Утреннее шоу"), Эван Питерс ("Люди Икс: Апокалипсис", сериалы "Американская история ужасов", "Монстры: История Джеффри Дамера"), Джиллиан Андерсон (сериалы "Сексуальное образование", "Совершенно секретно"), Джоди Тернер-Смит ("После Янга", сериал "Агентство") и другие.

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В то же время Джефф Бриджес ("Большой Лебовски", "Железный человек", "Настоящее мужество") вновь воплотил образ программиста Кевина Флинна, который стоял у истоков программы "Трон" в первом фильме серии 1982 года от режиссера Стивена Лисбергера. Позже он сыграл этого же персонажа в сиквеле 2010 года "Трон: Наследие" от Джозефа Косински.

Режиссером третьего фильма серии "Трон" выступил норвежец Хоаким Роннинг ("Бандитки", "Малифисента: Повелительница тьмы", "Пираты Карибского моря: Месть Салазара").

В украинский прокат фильм выйдет 9 октября 2025 года.

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