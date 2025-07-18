Такое мороженое получится натуральным и очень вкусным.

Одна из британских блогеров Саманта Доннелли поделилась простым рецептом мороженого, которое готовится очень легко. Об этом пишет Express.

"Его даже не нужно перемешивать, чтобы оно не кристаллизовалось. Ингредиенты сами по себе делают его приятным и сливочным. Когда детям нужно расслабиться и отдохнуть в саду, они охотно лакомятся этим легким рецептом мороженого. Его довольно легко приготовить самостоятельно, и оно прекрасно подходит для перекуса в жаркую погоду", - заверила она.

Ингредиенты:

одна банка сгущенного молока;

одна банка двойных сливок.

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ванильный экстракт;

малиновый десертный соус;

шоколад.

Способ приготовления

В большой миске взбейте двойные сливки, пока они не станут густыми. Крем будет готов, когда он будет прилипать к венчику.

Как только крем получит желаемую консистенцию, влейте сгущенное молоко и тщательно перемешайте. Далее переложите смесь в форму для замораживания с крышкой и оставьте застывать. Это может занять примерно шесть часов, однако если есть возможность, то заморозьте его на ночь.

"Этот рецепт очень легко персонализировать и приготовить свои любимые варианты мороженого. Для действительно простого варианта попробуйте карамельную подслащенную сгущенку, она прекрасно подходит для вкуса ирисок и обычно стоит столько же, сколько обычная версия из супермаркета. Или если вы хотите создать собственный малиновый пудинг, можете использовать малиновый десертный соус. Его очень легко приготовить, и это займет лишь один дополнительный шаг. Приготовьте смесь как обычно, а когда будете готовы заморозить ее, положите треть смеси в ванночку для замораживания. Затем разбрызгайте малиновый десертный соус тонким слоем вверх и вниз по смеси, чтобы создать свой слой соуса", - посоветовала Саманта.

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